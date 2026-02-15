Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем обращении.
О чем предупредил Зеленский?
Президент Украины подчеркнул, что в Украину снова придет холод. Россия не раз использовала морозы для того, чтобы нанести удар по энергетической инфраструктуре, поэтому и в этот раз может этим воспользоваться.
Владимир Зеленский добавил, что Украина находится в коммуникации с партнерами, а такие угрозы в очередной раз дают убедиться, что Россия не стремится завершить войну.
Он также напомнил украинцам о том, что нужно заботиться о собственной безопасности, поэтому если объявят предупреждение – следует соблюдать все правила и находиться в укрытиях.
Обратите внимание! Мониторинговые каналы сообщают, что в ближайшие дни существует угроза вражеского удара. Враг может применить дроны и ракеты различных типов, а целями обстрела в очередной раз станет энергетика.
Что известно о последних атаках на украинскую энергетику?
- Вечером 12 февраля Россия нанесла удар по Одесской области. Оккупанты в очередной раз обрушились на гражданскую и критическую инфраструктуру Одесской области, выбрав целями портовые сооружения, жилые кварталы, промышленные объекты и энергетические мощности. На территории Одесского района после атаки были значительные перебои с электро-, тепло- и водоснабжением.
- В ночь на 12 февраля российские войска атаковали Киев ракетами и дронами, оставив почти 2600 домов без тепла. Мэр Виталий Кличко сообщил, что обстрел повредил объекты критической инфраструктуры, и коммунальщики работают над восстановлением теплоснабжения.