Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Какая сейчас ситуация в столице?

Во время массированной атаки враг повредил объекты критической инфраструктуры в Киеве, в результате чего часть города осталась без тепла.

По словам Кличко, речь идет о многоэтажках как на левом, так и на правом берегах столицы – в Деснянском, Днепровском, Печерском и Соломенском районах. Сейчас коммунальщики уже работают над восстановлением теплоснабжения в домах.

Городской голова добавил, что более 1100 многоэтажек в Днепровском и Дарницком районах после прошлых обстрелов также остаются без тепла. Как отметил Кличко, из-за критических повреждений Дарницкой ТЭЦ подать теплоноситель туда пока невозможно.

Тем временем в ДТЭК сообщили, что по состоянию на 10 часов утра более 100 000 семей в Киеве временно остаются без света после массированной атаки. Еще для 25 000 семей свет уже удалось вернуть.

Что известно о ночной атаке?