Воздушную атаку отражала авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы. Об этом пишут в Воздушных силах.

Как ночью отработала ПВО?

С 18:00 11 февраля россияне атаковали 24 баллистическими ракетами "Искандер-М"/С-300 из Брянской, Воронежской, Ростовской областей России, а также из оккупированного Крыма.

Также летела управляемая авиационная ракета Х-59/69 из воздушного пространства ВОТ Донецкой области.

Кроме того, Россия направила на Украину 219 ударных БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотники других типов. Они летели из Курска, Орла, Миллерова, Брянска, Приморско-Ахтарска, Шаталова в России и Гвардейского в Крыму. Примерно 150 из них были "Шахедами". ️

Основные направления удара этой ночью – Киев, Харьков, Днепр, Одесса.

Предварительно, по состоянию на 9:00, ПВО сбила/подавила 213 воздушных целей:

15 баллистических ракет "Искандер-М"/С-300;

1 управляемую авиационную ракету Х-59/69;

197 вражеских БпЛА.

В то же время зафиксировано попадание 9 ракет и 19 ударных БпЛА на 13 локациях, а также падение обломков на 14 локациях.

Какие последствия атаки?