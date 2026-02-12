Воздушную атаку отражала авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы. Об этом пишут в Воздушных силах.
Как ночью отработала ПВО?
С 18:00 11 февраля россияне атаковали 24 баллистическими ракетами "Искандер-М"/С-300 из Брянской, Воронежской, Ростовской областей России, а также из оккупированного Крыма.
Также летела управляемая авиационная ракета Х-59/69 из воздушного пространства ВОТ Донецкой области.
Кроме того, Россия направила на Украину 219 ударных БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотники других типов. Они летели из Курска, Орла, Миллерова, Брянска, Приморско-Ахтарска, Шаталова в России и Гвардейского в Крыму. Примерно 150 из них были "Шахедами". ️
Основные направления удара этой ночью – Киев, Харьков, Днепр, Одесса.
Предварительно, по состоянию на 9:00, ПВО сбила/подавила 213 воздушных целей:
- 15 баллистических ракет "Искандер-М"/С-300;
- 1 управляемую авиационную ракету Х-59/69;
- 197 вражеских БпЛА.
В то же время зафиксировано попадание 9 ракет и 19 ударных БпЛА на 13 локациях, а также падение обломков на 14 локациях.
Какие последствия атаки?
Киев россияне обстреляли баллистическими ракетами и ударными дронами, повредив авто и жилые дома. В Дарницком районе в одной из квартир изъяли реактивный двигатель беспилотника. Пострадали 2 человека.
В Одессе после серии взрывов тоже есть ряд разрушений критической и гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов и рынка. Пострадал один человек.
А в Днепре в результате атаки повреждены дома и авто. Также ранены 4 человека, в том числе 2 ребенка.