Повітряну атаку відбивала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи. Про це пишуть у Повітряних силах.

Як вночі відпрацювала ППО?

З 18:00 11 лютого росіяни атакували 24 балістичними ракетами "Іскандер-М"/С-300 із Брянської, Воронезької, Ростовської областей Росії, а також з окупованого Криму.

Також летіла керована авіаційна ракета Х-59/69 із повітряного простору ТОТ Донеччини.

Окрім того, Росія спрямувала на Україну 219 ударних БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотники інших типів. Вони летіли з Курська, Орла, Міллерова, Брянська, Приморсько-Ахтарська, Шаталова у Росії та Гвардійського у Криму. Приблизно 150 із них були "Шахедами". ️

Основні напрямки удару цієї ночі – Київ, Харків, Дніпро, Одеса.

Попередньо, станом на 9:00, ППО збила/подавила 213 повітряних цілей:

15 балістичних ракет "Іскандер-М"/С-300;

1 керовану авіаційну ракету Х-59/69;

197 ворожих БпЛА.

Водночас зафіксовано влучання 9 ракет та 19 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння уламків на 14 локаціях.

Які наслідки атаки?