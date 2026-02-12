Повітряну атаку відбивала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи. Про це пишуть у Повітряних силах.
Як вночі відпрацювала ППО?
З 18:00 11 лютого росіяни атакували 24 балістичними ракетами "Іскандер-М"/С-300 із Брянської, Воронезької, Ростовської областей Росії, а також з окупованого Криму.
Також летіла керована авіаційна ракета Х-59/69 із повітряного простору ТОТ Донеччини.
Окрім того, Росія спрямувала на Україну 219 ударних БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотники інших типів. Вони летіли з Курська, Орла, Міллерова, Брянська, Приморсько-Ахтарська, Шаталова у Росії та Гвардійського у Криму. Приблизно 150 із них були "Шахедами". ️
Основні напрямки удару цієї ночі – Київ, Харків, Дніпро, Одеса.
Попередньо, станом на 9:00, ППО збила/подавила 213 повітряних цілей:
- 15 балістичних ракет "Іскандер-М"/С-300;
- 1 керовану авіаційну ракету Х-59/69;
- 197 ворожих БпЛА.
Водночас зафіксовано влучання 9 ракет та 19 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння уламків на 14 локаціях.
Які наслідки атаки?
Київ росіяни обстріляли балістичними ракетами та ударними дронами, пошкодивши авто та житлові будинки. У Дарницькому районі в одній з квартир вилучили реактивний двигун безпілотника. Постраждали 2 людини.
В Одесі після серії вибухів теж є низка руйнувань критичної та цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків та ринку. Постраждав один чоловік.
А у Дніпрі унаслідок атаки пошкоджено будинки й авто. Також поранено 4 людини, зокрема 2 дитини.