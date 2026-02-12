Про роботу ППО проінформували в ОВА. Розповідаємо, що відомо на цей момент.

Хронологія атаки Російські дрони атакують Україну: вибухи в Дніпрі, повітряна тривога шириться областями

Що відомо про повітряну атаку на Одесу 12 лютого?

Повітряну тривогу в Одеському районі оголосили о 00:19 вночі 12 лютого. За інформацією Повітряних сил, з боку Чорного моря полетіли ударні дрони російської армії, причім велика група.

Моніторингові спільноти вказували, що БпЛА не менш як два десятки. Місцеві у соцмережах писали про вибухи. Під загрозою був центр міста.

Обласна військова адміністрація підтвердила, що Одеса під ударом, та повідомила, що працює Протиповітряна оборона.

Одеса, триває робота ППО. Перебувайте в безпечних місцях!

– написав начальник ОВА Олег Кіпер.

О 00:47 в Одеській області дали відбій. На момент публікації інформації про можливі наслідки атаки ще не було.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте у телеграм-каналі 24 Каналу.

Де ще лунали вибухи під час цієї атаки?