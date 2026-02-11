Про це повідомила поліція Харківщини та обласна прокуратура.

Читайте також Російські дрони атакують Україну: повітряна тривога шириться областями

Які наслідки удару по Харківщині?

Ворог обстріляв Барвінкове близько 18:35: унаслідок влучання в місті загорівся двоповерховий магазин. За попередніми даними, для атаки ворог використав ударний безпілотник типу "Герань-2".

Поранення та гостру реакцію на стрес отримали 10 людей.

Наразі на місці події працюють екстрені служби, поліцейські надають допомогу постраждалим та документують наслідки ворожої атаки.

За фактом воєнного злочину слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України.

Важливо! Оперативно про тривоги, загрозу БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.