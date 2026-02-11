Об этом сообщила полиция Харьковской области и областная прокуратура.

Какие последствия удара по Харьковщине?

Враг обстрелял Барвенково около 18:35: в результате попадания в городе загорелся двухэтажный магазин. По предварительным данным, для атаки враг использовал ударный беспилотник типа "Герань-2".

Ранения и острую реакцию на стресс получили 10 человек.

Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы, полицейские оказывают помощь пострадавшим и документируют последствия вражеской атаки.

По факту военного преступления следователи начали уголовное производство по статье 438 Уголовного кодекса Украины.

