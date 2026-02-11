Куда движутся вражеские дроны, для каких областей есть угроза удара и что известно об атаке – читайте в материале 24 Канала.
Где сейчас фиксируют "Шахеды"?
Вражеские БпЛА на юге Харьковщины – курс северо-западный. Вражеские БпЛА на границе Запорожской и Днепропетровской областей – в направлении Днепра. Вражеские БпЛА севернее Харькова. Несколько вражеских БпЛА в направлении Днепра с востока, работает противовоздушная оборона.
