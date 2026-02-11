Как украинские пограничники научились уничтожать воздушные цели, чтобы обезопасить украинские города и села и об эксклюзивных разработках читайте на 24 Канале в проекте "Кордон.UA".

Война изменилась

В Госпогранслужбе отмечают: за время полномасштабной войны подходы к борьбе с воздушными угрозами кардинально изменились, а эффективность уничтожения вражеских БПЛА существенно возросла.

Украина за это время сделала значительный технологический скачок – от использования стрелкового оружия до современных оптико-электронных систем.

В частности, пограничники 105-го Черниговского отряда уже применяют дистанционно управляемые пулеметные установки "Тандем", которые имеют автоматическое донаведение и сопровождение цели.

Как атакуют россияне?

Черниговское пограничье остается зоной повышенной опасности. Здесь дроны типа "Шахед" часто пытаются пройти транзитом вглубь страны, тогда как FPV-дроны и "Молнии" целенаправленно атакуют объекты вблизи границы.

Начальник пограничной заставы с позывным "Хмель" рассказывает, что россияне активно используют погодные условия и время суток, чтобы снизить эффективность украинской аэроразведки.

Как показывает практика, все эти нападения происходят, обычно, в четыре – пять часов утра. Почему? Ну, я думаю, прежде всего, потому что это время, когда люди уже больше всего уставшие и хотят отдыхать. Возможно, у людей где-то бдительность снижается,

– добавил "Хмель"

В то же время в мобильно-огневых группах отмечают: в этой войне решающую роль играет не выносливость, а интеллект и технологии.

Комендант пограничной комендатуры Сергей Рощукин с позывным "Немец" отмечает, что современная война все больше превращается в войну дронов, а значит украинские подразделения вынуждены постоянно развиваться и адаптироваться к новым вызовам.

Что может "Тандем"?

Одним из таких решений стал "Тандем" – пулеметная спарка украинского производства с дистанционным управлением. Заместитель начальника пограничной заставы с позывным "Брат" рассказал, что система находится на вооружении уже около полугода.

Это полностью украинская разработка. Не верили, что будем работать уже так модернизировано, не будем мерзнуть, стоять на улице, а просто можно сидеть в машине, управлять дистанционно,

– рассказал "Брат".

Точность "Тандема" обеспечивает оптико-электронная система. Она сама способна находить и "вести" цель. А оператору остается только нажать на крючок через джойстик от игровой приставки. Пограничник с позывным "Портос" говорит, такие технологии позволяют управлять боем откуда угодно.

Мы наблюдаем очень большой прогресс. Что война может быть дистанционной, что можно этой системой управлять условно из Киева даже, ну теоретически, если через Starlink,

– отметил "Портос".

В то же время пограничник вспоминает, что первые сбивания вражеских дронов происходили из обычного стрелкового оружия и давались непросто, но именно опыт и технологический прогресс стали ключом к нынешним результатам.

Война дронов на севере Украины продолжается непрерывно. И пока Россия продолжает наращивать производство "Шахедов" и "Молний", пограничники 105-го Черниговского отряда оттачивают работу с новыми системами, чтобы каждый вражеский двигатель у украинской границы был остановлен.

Заметьте, что Владимир Зеленский отметил, что в ряде регионов эффективно меняют организацию ПВО – от перехватчиков и мобильных огневых групп к компонентам малой ПВО, чтобы повысить способность отражать ракетно-пушечные атаки врага.

Эти изменения касаются не только технических подразделений, но и контроля за снабжением фронта беспилотников, вооружением и личным составом, а также подготовки и реального пополнения бригад – ключевого элемента обороны.

