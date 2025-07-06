Об этом 24 Каналу рассказал генерал-лейтенант, военный эксперт, основатель благотворительного фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко, отметив, что среди самых эффективных методов противодействия – дроны-перехватчики. Для качественного отражения атак "Шахедов" нужно иметь минимум 500 подобных средств.

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Как Украина работает над сбиванием "Шахедов"

По словам генерала-лейтенанта, Украина работает над развитием беспилотных аппаратов именно в контексте защиты гражданских от атак "Шахедов". Ведь враг существенно нарастил способности наносить ими удары, только за сутки оккупанты могут запускать примерно 500 беспилотников.

Баражуючі боеприпасы типа "Шахед" – это серьезная проблема, ищем пути борьбы. Одно из направлений – дроны-перехватчики. Только в Украине работают над масштабированием изготовления 4 компании, также работаем с союзниками,

– подчеркнул он.

Романенко отметил, что украинские дроны-перехватчики уже достигли мощных результатов – поднимаются в воздух на 11 километров. Они оснащены реактивными двигателями и используют искусственный интеллект.

Он добавил, что для уничтожения "Шахедов" Украина также привлекает средства РЭБ и легкомоторные самолеты (поднимаются выше, чем летят российские цели).

"Наши возможности нужно развивать до такого уровня, чтобы мы имели полтысячи средств для уничтожения беспилотных аппаратов врага, а также полсотни противоракетных средств", – отметил генерал-лейтенант.

Кстати, военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан предположил, что дроны-перехватчики будут сбивать 20 – 25% от всего количества дронов и будут дополнением к огневым мобильным группам.