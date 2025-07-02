Об этом руководитель ведомства рассказал журналистам, пишет 24 Канал.

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Какие возможности по запуску "Шахедов" имеет Россия

Враги действительно применяют много дронов-камикадзе каждую ночь, но их ресурсы не безграничны. За одну атаку на Украину может лететь более 400-500 дронов. Однако чаще их количество достигает чуть более 100, как это было в ночь на 2 июля, когда было запущено 114 БпЛА.

Каждый день нереально это делать. Периодически, к сожалению, такая возможность у них есть. До 500 они реально могут запускать в едином залпе,

– рассказал глава ГУР.

Реальное количество "Шахедов", которое враг может ежедневно запускать – около 150.

Россия модернизирует "Шахеды", в частности добавляя к ним специальную антенную базу. Интересно, что такую технологию разрабатывали в Украине, но сейчас она применяется российской оборонной промышленностью. Кирилл Буданов рассказал, что изобретатель СRPA-антенн из Украины понял, что в то время (в начале 2000-х годов) в Украине технология не нужна, и уехал в Россию.