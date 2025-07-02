Об этом рассказал начальник Главного управления разведки Кирилл Буданова, передает 24 Канал.

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Готовиться ли жителям Днепра к возможной угрозе со стороны врага

На юго-восточной части границы Днепропетровской области боевые действия продолжаются давно. Ситуация там остается стабильной, особая опасность существует для прифронтовых районов. Россияне сейчас не продвигаются дальше, ведь Силы обороны Украины не позволяют противнику накапливаться возле региона.

По словам Кирилла Буданова, столкновения на админгранице области не несет угрозы для Днепра. Руководитель ГУР успокоил, что опасность для жителей остается только из-за постоянных российских обстрелов.

Для города Днепр, кроме тех ракетно-дронных ударов, которые видим, никакой другой угрозы не существует,

– сказал Буданов.

К слову, начальник группы связей с общественностью командования сил ТрО Тарас Березовец ранее рассказывал, что враг действительно хотел бы зайти в Днепропетровскую область. Хотя этот прорыв мог быть важным для россиян, но сейчас они оставляют больше усилий для наступлений в сторону Покровска, Константиновки и на Запорожском направлении.

Вражеские пропагандисты уже пытались выдать фейковую информацию, что якобы их войска находятся в Днепропетровской области. Они распространяют это, чтобы заявить о расширении войны на территории Украины.