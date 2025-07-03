Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Зеленского во время общения с журналистами в Дании 3 июля.

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Украина масштабирует производство дронов

Владимир Зеленский объяснил, что подписание меморандума между Министерством обороны Украины и американской компанией Swift Beat, LLC позволит масштабировать производство дронов-перехватчиков.

Это документ о копродакшне между Украиной и США. Это будет несколько кампаний. Сосредотачиваются на дронах разного типа. Но то, что самое главное, – это этот год и следующий. Этот год – сотни тысяч. И следующий год – будет увеличение,

– рассказал президент.

Глава государства подчеркнул, что ключевым элементом документа является производство дронов-перехватчиков, эффективность которых уже подтверждена на практике в Украине.

По словам Зеленского, отныне ряд украинских оборонных предприятий получит доступ к новейшим технологиям, что позволит нарастить объемы производства.

К слову, недавно министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина нуждается в большем количестве перехватчиков и систем противовоздушной обороны для эффективной защиты от российских атак. По его словам, государство готово их приобрести или арендовать.