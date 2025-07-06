Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что дроны-перехватчики будут одним из важных компонентов украинской ПВО. Вероятно, так не удастся сбивать все "Шахеды". Но они займут свою нишу.

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Как Украине защититься от "Шахедов"

По мнению Свитана, дроны-перехватчики смогут сбивать 20-25% от всего количества дронов. Они будут отличным дополнением к огневым мобильным группам.

Также не стоит забывать о ЗРК Raven от Великобритании. Там используют ракеты "воздух - воздух" малой дальности с тепловым наведением. 200 таких комплексов вместе с другими инструментами помогли бы существенно снизить угрозу от российских беспилотников

Нам передали более десятка таких ЗРК. Да и можно самим что-то похожее сделать. Грузовик с ракетами Р-73. Эшелонированная оборона с использованием пулеметов, зениток, дроны-перехватчики и ракеты малой дальности с головкой самонаведения. Они помогут, грубо говоря, прикрыть 2000 километров фронта от Беларуси до Одессы,

– сказал Свитан.

А уже в тылу страны можно было бы сбивать "Шахеды" с помощью легкомоторных самолетов и истребителей.

Добавим, президент Владимир Зеленский заявил, что во время атаки ночью 4 июля десятки вражеских беспилотников были сбиты с помощью дронов-перехватчиков.