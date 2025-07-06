Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що дрони-перехоплювачі будуть одним з важливим компонентів української ППО. Ймовірно, так не вдасться збивати усі "Шахеди". Але вони займуть свою нішу.

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Як Україні захиститися від "Шахедів"

На думку Світана, дрони-перехоплювачі зможуть збивати 20-25% від усієї кількості дронів. Вони будуть чудовим доповненням до вогневих мобільних груп.

Також не варто забувати про ЗРК Raven від Великої Британії. Там використовують ракети "повітря — повітря" малої дальності з тепловим наведенням. 200 таких комплексів разом з іншими інструментами допомогли б суттєво знизити загрозу від російських безпілотників

Нам передали більш ніж десяток таких ЗРК. Та й можна самим щось схоже зробити. Вантажівку з ракетами Р-73. Ешелонована оборона з використанням кулеметів, зеніток, дрони-перехоплювачі та ракети малої дальності із головкою самонаведення. Вони допоможуть, грубо кажучи, прикрити 2000 кілометрів фронту від Білорусі до Одеси,

– сказав Світан.

А вже в тилу країни можна було б збивати "Шахеди" за допомогою легкомоторних літаків та винищувачів.

Додамо, президент Володимир Зеленський заявив, що під час атаки вночі 4 липня десятки ворожих безпілотників були збиті за допомогою дронів-перехоплювачів.