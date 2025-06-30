Лише з 1 по 20 червня Росія запустила 3 681 БпЛА, хоча ще рік тому середній показник сягав 600. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням Deutsche Welle.

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Що про це відомо

Російські дрони можуть маневрувати та літати на великих висотах, тому українські сили ППО не можуть їх збити з кулеметів. Останнім часом Росія відправляє дрони на висоту близько 2 кілометрів, що ускладнює перехоплення.

Коли дрони літають нижче, їх можна побачити й збити. Спочатку їх виявляють акустично, потім візуально та за допомогою тепловізійних камер і прицільних приладів. Відкривати вогонь по них ефективно лише тоді, коли дрон летить на висоті до 1 кілометра,

– пояснив керівник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Раніше український президент Володимир Зеленський повідомляв, що наразі увагу зосереджують на швидкій розробці перехоплюючих дронів, аби захищати міста в глибині країни, насамперед для посилення захисту від "Шахедів".

Над створенням подібних дронів працює низка українських виробників. Наприклад, організація Wild Hornets неодноразово показувала здатність перехоплювати дрони "Шахед" і "Гербера" за допомогою свого пристрою Sting.

Водночас німецький стартап Tytan Technologies спільно з українськими військовими проводить тестування власного перехоплювача

"Ми формуємо нові підрозділи для покриття міст у глибині країни системами протиповітряної оборони, оснащеними дронами-перехоплювачами, а також навчаємо пілотів дронів", – наголосив полковник Юрій Ігнат.

На думку експертів, безпілотні літаки-перехоплювачі також є гарною альтернативою, оскільки він може вартувати близько 5 тисяч доларів, у той момент як ціна протиповітряної ракети може сягати 1 мільйона доларів.