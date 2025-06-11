Про це розповів президент Володимир Зеленський під час саміту "Україна – Південно-Східна Європа" в Одесі 11 червня, передає 24 Канал.

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Україна розробляє дрони-перехоплювачі

Глава держави розповів, що є декілька рівнів захисту об'єктів енергетики України. На захист та будівництво витрачаються великі гроші, яких завжди не вистачає повністю.

"Але передусім захист – це системи ППО. Я не буду говорити, які системи і де у нас знаходяться, яку енергетику вони захищають. Як тільки росіяни розуміють, де наші системи ППО знаходяться, вони атакують їх, тому ми постійно змінюємо маршрути наших систем ППО", – зазначив президент.

Зеленський нагадав, що наразі російська армія запускає по Україні уже понад 300 дронів на добу.

У нас є зброя деяка, яка в розробці. Деякі речі розроблені, і ми намагаємося знайти більше коштів для масового виробництва,

– розповів він.

Йдеться про різні варіанти дронів-перехоплювачів.