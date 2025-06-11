Прем'єр-міністр Болгарії Росен Желязков закликав США посилити свою роль у процесі припинення війни в Україні, а також подякував Туреччині за спроби виступити медіатором у переговорах.

Але ми не бачимо з російського боку якоїсь волі запропонувати реальні умови припинення вогню. Вони висувають умови, але вони нагадують нам про темну добу совєтського панування,

– сказав політик.