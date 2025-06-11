Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс Президента України та анонси на офіційних сайтах Греції, Хорватії й Чорногорії.

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Що про це відомо

На сайті президента Чорногорії повідомили, що він запрошений на саміт в Одесі. Згадують, що також там мають бути присутні президентка Молдови Мая Санду та прем’єр Болгарії Росен Желязков.

Як повідомляли на сайті уряду Греції, Кіріакос Міцотакіс "вирушить до Одеси, де візьме участь у 4-му саміті "Україна – Південно-Східна Європа". Там додали, що захід проходить у середу, 11 червня.

Своєю чергою в уряді Хорватії повідомили, що Андрей Пленкович прибув в Україну на саміт, хоч і не уточнила місця його проведення. Попередній саміт проходив у хорватському Дубровнику.

Також участь у саміті бере президент України Володимир Зеленський. На початку зустрічі він представив учасників заходу, серед яких були вищезгадані лідери Хорватії, Чорногорії та Греції.

До слова, серед гостей також є новий президент Румунії Нікушор Дан. Своїм візитом він хоче підтвердити зобов'язання Румунії підтримувати Україну далі на всіх рівнях, зокрема у відновленні.