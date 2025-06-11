Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис Президента Украины и анонсы на официальных сайтах Греции, Хорватии и Черногории.

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Что об этом известно

На сайте президента Черногории сообщили, что он приглашен на саммит в Одессе. Вспоминают, что также там должны присутствовать президент Молдовы Майя Санду и премьер Болгарии Росен Желязков.

Как сообщали на сайте правительства Греции, Кириакос Мицотакис "отправится в Одессу, где примет участие в 4-м саммите "Украина – Юго-Восточная Европа". Там добавили, что мероприятие проходит в среду, 11 июня.

В свою очередь в правительстве Хорватии сообщили, что Андрей Пленкович прибыл в Украину на саммит, хотя и не уточнила места его проведения. Предыдущий саммит проходил в хорватском Дубровнике.

Также участие в саммите принимает президент Украины Владимир Зеленский. В начале встречи он представил участников мероприятия, среди которых были вышеупомянутые лидеры Хорватии, Черногории и Греции.

К слову, среди гостей также есть новый президент Румынии Никушор Дан. Своим визитом он хочет подтвердить обязательства Румынии поддерживать Украину дальше на всех уровнях, в частности в восстановлении.