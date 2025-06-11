Среди гостей будет новый президент Румынии Никушор Дан. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его офис.

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Что известно о визите Дана в Одессу

С 2023 года существует формат встреч Украина – Юго-Восточная Европа. Это региональная платформа для поддержки Украины и борьбы с последствиями кровавой войны. К мероприятию присоединяются лидеры стран, которые заинтересованы в победе Украины и ее становлении как европейского государства. Новоизбранный президент Румынии Никушор Дан также приедет в Одессу на встречу.

Своим визитом Дан хочет подтвердить обязательства Румынии поддерживать Украину дальше на всех уровнях. Он также присоединится к становлению мира и восстановлению Украины после войны.

Во время своей поездки в Одессу президент Никушор Дан также примет участие в трехсторонней встрече Румыния – Молдова – Украина, во время которой он обсудит со своими коллегами важнейшие проекты взаимодействия, в частности энергетическую инфраструктуру, процесс вступления в ЕС и сотрудничество в обеспечении безопасности,

– сообщает пресс-служба офиса президента Румынии.

В Одессу также приехал президент Сербии Александр Вучич. Он пробудет в Украине один день и примет участие в саммите. Вучич впервые осуществляет визит в Украину с начала полномасштабной войны.

Ожидается, что на саммит в Одессу приедут премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович и президент Молдовы Майя Санду.