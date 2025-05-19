18 мая в Румынии прошел второй тур выборов президента страны, в котором победил мэр Бухареста Никушор Дан.

24 Канал рассказывает основные моменты биографии политика и анализирует его политические взгляды.

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Биография Никушора Дана: любовь к математике и первые карьерные шаги

Никушор Дан родился 20 декабря 1969 года в городке Фегераш. Его отец был рабочим, а мать – бухгалтером. В школьные годы Никушор проявил уникальные математические способности и стал местной знаменитостью.

В 1987 году он победил на международной математической олимпиаде в Гаване (Куба), набрав максимальное количество баллов.

Свой успех Никушор Дан повторил в следующем году – в Канберре (Австралия), после чего поступление на математический факультет Бухарестского университета было абсолютно логичным шагом.



Газетное сообщение о победе Дана на математической олимпиаде / Фото с фейсбук-страницы политика

В 1992 году Никушор получил французскую государственную стипендию на обучение в элитной парижской École Normale Supérieure, которая славится 12-ю нобелевскими лауреатами. После ее окончания Дан поступил на магистратуру в Парижском университете, а впоследствии в Сорбонне защитил докторскую диссертацию по алгебраической геометрии.

В 1998 году Никушор Дан принимает судьбоносное решение – вернуться на родину. В Румынии он решил использовать приобретенный во Франции опыт для реформирования и модернизации местной высшей школы. Дан стал одним из основателей и первым административным директором Бухарестской высшей нормальной школы. Также он был профессором математики Румынской академии наук.

Общественный активист и защитник Бухареста

Научную работу Дан совмещал с общественной деятельностью. Еще в 1998-м он основал ассоциацию "Молодежь за гражданское действие", целью которой было объединить молодых людей, которые хотели осуществить реформы в Румынии.

Организация Дана не имела большого влияния и больше напоминала "разговорный клуб", впрочем, математику удалось провести 2 форума и привлечь на свою сторону несколько сотен румынских молодых ученых, которые учились как на родине, так и за рубежом. Впоследствии Дан объединил их в новой организации – Ассоциации румынских ученых Ad Astra ("К звездам" – 24 Канал).



Дан на одной из протестных акций / Фото – фейсбук-страницы политика

В новом тысячелетии Никушор Дан осознал, что нужно думать не только о будущем, но и о прошлом. Точнее о его сохранении. В 2006 году математик основывает новую общественную организацию – Ассоциацию Salvați Bucureștiul ("Спасем Бухарест").

Ее целью стала защита исторического наследия и противодействие незаконной застройке столицы Румынии. Благодаря многочисленным акциям Никушор Дан получил медийность. Также он продемонстрировал принципиальность и решительность, а еще сделал своей визиткой передвижения на велосипеде, который с тех пор стал почти непременным атрибутом Дана и символом перемен.



Никушор Дан агитирует на велосипеде / фото Wiki

Ассоциация участвовала во многих судебных процессах в защиту наследия, выиграв 166 до 2020 года. В частности, Дану и его сторонникам удалось отстоять заповедный лес Tineretului, который нечистые на руку девелоперы хотели превратить в аквапарк, спасти исторический дворец Știrbe от превращения в офисный центр.

Впрочем, были и болезненные поражения: активисты не смогли остановить варварского уничтожения нескольких знаковых для Бухареста старинных зданий в стиле арт-деко. Кроме того, тогдашний мэр столицы Румынии Опреску обвинил Дана и других активистов в том, что они мешают развитию города. Впоследствии мэр примирился с активистами и даже пообещал им соблюдать правила, но, как оказалось, это был лишь тактический ход для победы на выборах. В дальнейшем же господин Опреску продолжил воплощать "свою линию".



Никушор Дан во время акции по сохранению культурного наследия Бухареста, 2012 год / фото с фейсбук-страницы политика

После этого Дан осознал, что одной лишь активной гражданской позиции мало – нужно самому идти во власть и менять систему изнутри.

Политическая карьера Дана

В ноябре 2011 года Никушор Дан объявил о собственном выдвижении на пост мэра Бухареста на выборах 2012 года. Дан действовал как независимый кандидат, который не имеет поддержки ни одной из румынских системных партий.

Его кампания – это некая низовая инициатива, двигателями которой были волонтеры, закаленные в многочисленных акциях в защиту Бухареста. Волонтеры коммуницировали с помощью Facebook, а подписи, необходимые для выдвижения Дана, собирали на концерте местных звезд.



Дан и волонтеры, лето 2015-го года / фото с фейсбук-страницы политика

Дана поддержали журналисты и интеллигенция, а сам он сделал ставку на прогрессивную молодежь, представителей малого бизнеса и ІТ-сектора. Также независимый кандидат рассчитывал на "протестное голосование", уставших от коррупционных скандалов с участием традиционных партий горожан.

Опросы давали Дану лишь 3%, но в итоге он взял 8,48% голосов и четвертое место. Этот результат Дан и его сторонники расценили как удачное начало.



Кандидат в мэры Бухареста Никушор Дан / фото – фейсбук-страницы политика

Следующим шагом стало создание в 2015 году политической партии – ассоциация "Спасем Бухарест" превратилась в "Союз "Спасем Бухарест" (сокращенно USB – 24 Канал). В следующем году после успеха на местных выборах USB решил масштабировать свою деятельность на всю Румынию – так USB превратился в USR ("Союз спасения Румынии").

Новая политсила соединила либерализм и технократичность, а ее "целевой" стала молодежь и городской средний класс. Партия позиционировала себя как альтернатива коррумпированным элитам из традиционных партий. Новая партия праздновала успех на парламентских выборах в декабре 2016 года, получив 30 мандатов и общее 3 место.

Но поспешно собранная под выборы USR сама не выдержала испытаний большой политикой – ее расколола "модная тема" гендера и полемика о необходимости дискуссии с правоконсерваторами относительно изменений в Конституции о новом определении брака. Дан объявил, что эта тема не актуальна и даже вышел из собственной партии 1 июня 2017 года. При этом он сохранил депутатский мандат.

В 2020 году Никушор Дан снова объявил об участии в выборах мэра Бухареста и снова как независимый кандидат. Правда, этот раз его поддержала системная политсила – "Национальная либеральная партия", увидев в нем противовес действующему тогда мэру – представительнице социал-демократов Габриэле Фири. Также Дана поддержал "родной" USR.

На выборах, которые состоялись в сентябре 2020 года Дан набрал 42,8% голосов. Этого хватило для итоговой победы, Фиря взяла лишь 37,97 %. Таким образом, Никушор Дан стал мэром столицы Румынии.

Мэр Бухареста

За время пребывания в должности Никушор Дан проявил себя как ответственный политик, который старается избегать открытых конфликтов, но при этом действует настойчиво и системно, не соглашаясь на сомнительные компромиссы.

Дан навел порядок с городскими финансами, начал борьбу с коррупцией и лишил влияния многочисленных "решал" и "кумовьев", не боялся ликвидировать муниципальные компании, если видел, что их невозможно реформировать и заставить работать честно.

Новый мэр начал восстанавливать городские коммуникации и обновил парк общественного транспорта. Положительные изменения в Бухаресте почувствовали рейтинговые агентства, которые улучшили собственные оценки перспектив развития румынской столицы.

Благодаря успехам в должности Дан без проблем переизбрался в 2024 году, получив 48,3% (352 734 голоса). Мэр Бухареста попытался увеличить роль столицы в отношении крупных инфраструктурных вопросов и провел местный референдум, стремясь увеличить городской бюджет, но столкнулся с противодействием правительства.



В разгар этой "тихой войны" ситуация кардинально изменилась и Дан довольно неожиданно превратился из мэра столицы Румынии в главную надежду прозападных сил всей страны.

Надежда либеральных сил и победа над президентом Чада

Выборы президента Румынии происходили очень драматично. В первом туре, который проходил в декабре 2024 года, победил маргинальный сторонник России и фашизма Келин Джорджеску (его главной соперницей была бывшая соратница Дана по USR Елена Ласкони).

Но вскоре выяснилось, что победил Джорджеску не сам, а благодаря россиянам, которые профинансировали его кампанию. Также стало известно, что кампания Джорджеску имеет связи с российскими террористами. Это стало основанием для отмены первого тура и дисквалификации победителя, а еще – очень разозлило новую власть США.



Зато румын поддержал ЕС, там дали понять, что демократия должна защищать себя и Бухарест все сделал правильно.

В новом первом туре, который состоялся 4 мая 2025 года, снова победу одержал ультраправый кандидат – на этот раз более умеренный сторонник "аншлюса Молдовы" Джордже Симион, который набрал почти 41% голосов.

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Симион объявил себя "человеком Джорджеску" и построил кампанию от его имени. Никушор Дан, который вообще не планировал баллотироваться на отмененном первом туре, 16 декабря 2024 года объявил о собственном выдвижении как независимый кандидат.

В первом туре Никушор Дан до последнего боролся за второе место с представителем "партии власти" Крином Антонеску и победил его буквально на фотофинише. Несмотря на это, именно Дан был фаворитом второго тура, поскольку имел потенциал привлечь голоса, которые были отданы за Антонеску, ведь "Национальная либеральная партия Румынии", которая номинировала политика, также проевропейская, хоть и испортила себе репутацию за время пребывания у власти.

Второй тур, который состоялся 18 мая, эти расклады подтвердил – Никушор Дан победил с результатом 53,6% голосов избирателей.

Отрыв победителя от Симиона составил 829,5 тысяч голосов. Последний получил лишь 46,4%. Не помогли Симиону даже голоса диаспоры, которые стали Х-фактором в первом туре. За рубежом проголосовало 1,63 миллиона румын, которые отдали 55,9% голосов Симиону и 44,1% голосов Дану.

В разгар голосования Симион попытался получить "досрочную победу" и самопровозгласил это в соцсетях, но "трампизм не прошел". Политик в своем посте в Х на узнал флаг собственной страны и объявил, что является президентом африканского государства Чад, которое имеет похожий флаг, но не настолько, чтобы его путать с флагом родины.



Также Симион объявил о мобилизации избирателей для "защиты результатов", но по мере того, как завершался подсчет голосов, понял, что "силовой вариант" не получится, а потому примирился с реальностью и поздравил Дана с победой.

Кроме политического оппонента мэра Бухареста поздравили также и тысячи румын, которые вышли на улицы после завершения голосования и объявления первых результатов. Одним из первых иностранных руководителей государств, поздравившим Никушора Дана с победой, был украинский лидер Владимир Зеленский. Он сделал это уже после обработки более 98% протоколов избирательных участков, когда стало понятно, что Симиону не догнать Дана.

Поздравляю Никушора Дана с исторической победой на президентских выборах в Румынии. Для Украины – как соседа и друга – важно иметь надежного партнера в лице Румынии. И мы уверены, что именно так и будет. Работая вместе, мы можем укрепить и наши страны, и нашу Европу. Мы всегда с большим уважением будем относиться к Румынии и ее народу, особенно учитывая поддержку, которую мы получили в самый тяжелый период нашей истории. Дорогие румыны, вы всегда можете рассчитывать на Украину как на доброго соседа и партнера. Мы способны преодолеть любые вызовы, если будем едиными и сильными,

– написал президент Зеленский на румынском, английском и украинском языке.

Украине и ЕС можно выдыхать?

Почему так радуются ЕС и Зеленский? Ответ прост – теперь можно официально выдохнуть. Потому что Никушор Дан – проевропейский кандидат, который также благосклонен и к Украине.

Политическая программа будущего президента Румынии предусматривает сохранение членства страны в ЕС и НАТО, в частности, он выступает за углубление и укрепление этих связей.

Дан является сторонником постепенного увеличения военного бюджета Румынии и считает необходимым и реалистичным достижение показателя 3,5% ВВП к 2030 году.

Он выступает за размещение дополнительных сил НАТО в регионе, а также поддерживает курс действующего президента Клауса Йоханниса на сохранение военной и гуманитарной помощи Украине. Против чего был Симион.

Более того, Дан считает оказание помощи Украине критическим для безопасности всего восточного фланга Европы.

Никушор Дан является сторонником сотрудничества с Молдовой, а не ее захвата, поддерживает проевропейские силы в Кишиневе, выступает против радикальных сценариев быстрого объединения, о которых мечтал Симион.

Во внутренней политике Дан настаивает на модернизации страны, он является сторонником диджитализации государственных услуг, проведении судебной реформы, уменьшению бюрократии, прозрачности бюджета, реформ образования и экологии.

Дан поддерживает гендерное равенство, инклюзивное образование и права меньшинств. При этом не делает громких заявлений, подтверждая статус умеренного политика. Это все дает надежду, что Румыния останется другом Украины и ответственным партнером для Киева и Брюсселя.