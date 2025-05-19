18 травня в Румунії пройшов другий тур виборів президента країни, в якому переміг мер Бухареста Нікушор Дан.

24 Канал розповідає основні моменти біографії політика та аналізує його політичні погляди.

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Біографія Нікушора Дана: любов до математики і перші кар'єрні кроки

Нікушор Дан народився 20 грудня 1969 року в містечку Фегераш. Його батько був робітником, а мати – бухгалтеркою. У шкільні роки Нікушор проявив унікальні математичні здібності та став місцевою знаменитістю.

У 1987 році він переміг на міжнародній математичній олімпіаді в Гавані (Куба), набравши максимальну кількість балів.

Свій успіх Нікушор Дан повторив у наступному році – в Канберрі (Австралія), після чого вступ на математичний факультет Бухарестського університету був абсолютно логічним кроком.



Газетне повідомлення про перемогу Дана на математичній олімпіаді / Фото з фейсбук-сторінки політика

У 1992 році Нікушор отримав французьку державну стипендію на навчання в елітній паризькій École Normale Supérieure, яка славиться 12-ма нобелівськими лауреатами. Після її закінчення Дан вступив на магістратуру в Паризькому університеті, а згодом у Сорбонні захистив докторську дисертацію з алгебраїчної геометрії.

У 1998 році Нікушор Дан ухвалює доленосне рішення – повернутися на батьківщину. У Румунії він вирішив використати набутий у Франції досвід для реформування та модернізації місцевої вищої школи. Дан став одним із засновників і першим адміністративним директором Бухарестської вищої нормальної школи. Також він був професором математики Румунської академії наук.

Громадський активіст і захист Бухареста

Наукову роботу Дан поєднував з громадською діяльністю. Ще у 1998-му він заснував асоціацію "Молодь за громадянську дію", що мала на меті об'єднати молодих людей, які хотіли здійснити реформи в Румунії.

Організація Дана не мала великого впливу та більше нагадувала "розмовний клуб", втім, математику вдалося провести 2 форуми і залучити на свій бік декілька сотень румунських молодих науковців, які навчалися як на батьківщині, так і за кордоном. Згодом Дан об'єднав їх у новій організації – Асоціації румунських науковців Ad Astra ("До зірок" – 24 Канал).



Дан на одній із протестних акцій / Фото – фейсбук-сторінки політика

У новому тисячолітті Нікушор Дан усвідомив, що потрібно думати не лише про майбутнє, але й про минуле. Точніше про його збереження. У 2006 році математик засновує нову громадську організацію – Асоціацію Salvați Bucureștiul ("Врятуємо Бухарест").

Її метою став захисту історичної спадщини та протидія незаконній забудові столиці Румунії. Завдяки численним акціям Нікушор Дан отримав медійність. Також він продемонстрував принциповість і рішучість, а ще зробив своєю візиткою пересування на велосипеді, який відтоді став майже неодмінним атрибуто Дана і символом змін.



Нікушор Дан агітує на велосипеді / фото Wiki

Асоціація брала участь у багатьох судових процесах на захист спадщини, вигравши 166 до 2020 року. Зокрема, Дану та його прибічникам вдалося відстояти заповідний ліс Tineretului, який нечисті на руку девелопери хотіли перетворити на аквапарк, врятувати історичний палац Știrbe від перетворення на офісний центр.

Втім, були й болісні поразки: активісти не змогли зупинити варварського знищення кількох знакових для Бухареста старовинних будівль в стилі арт-деко. Крім того, тодішній мер столиці Румунії Опреску звинуватив Дана та інших активістів в тому, що вони заважають розвитку міста. Згодом мер примирився з активістами і навіть пообіцяв їм дотримуватися правил, але, як виявилось, це був лише тактичний хід для перемоги на виборах. Надалі ж пан Опреску продовжив втілювати "свою лінію".



Нікушор Дан під час акції зі збереження культурної спадщини Бухареста, 2012 рік / фото з фейсбук-сторінки політика

Після цього Дан усвідомив, що самої лише активної громадянської позиції замало – потрібно самому йти у владу та змінювати систему з середини.

Політична кар'єра Дана

У листопаді 2011 року Нікушор Дан оголосив про власне висунення на пост мера Бухареста на виборах 2012 року. Дан діяв як незалежний кандидат, який не має підтримки жодної з румунських системних партій.

Його кампанія – це така собі низова ініціатива, рушіями якої були волонтери, загартовані в численних акціях на захист Бухареста. Волонтери комунікували за допомогою Facebook, а підписи, необхідні для висунення Дана, збирали на концерті місцевих зірок.



Дан і волонтери, літо 2015-го року / фото з фейсбук-сторінки політика

Дана підтримали журналісти та інтелігенція, а сам він зробив ставку на прогресивну молодь, представників малого бізнесу та ІТ-сектору. Також незалежний кандидат розраховував на "протестне голосування", втомлених від корупційних скандалів за участю традиційних партій містян.

Опитування давали Дану лише 3%, але в підсумку він взяв 8,48% голосів і четверте місце. Цей результат Дан та його прихильники розцінили як вдалий початок.



Кандидат у мери Бухареста Нікушор Дан / фото – фейсбук-сторінки політика

Наступним кроком стало створення в 2015 році політичної партії – асоціація "Врятуймо Бухарест" перетворилася на "Союз "Врятуймо Бухарест" (скорочено USB – 24 Канал). Наступного року після успіху на місцевих виборах USB вирішив масштабувати свою діялність на всю Румунію – так USB перетворився на USR ("Союз порятунку Румунії").

Нова політсила поєднала лібералізм і технократичність, а її "цільовою" стала молодь та міський середній клас. Партія позиціонувала себе як альтернатива корумпованим елітам з традиційних партій. Нова партія святкувала успіх на парламентських виборах в грудні 2016 року, отримавши 30 мандатів і загальне 3 місце.

Але поспіхом зібрана під вибори USR сама не витримала випробувань великою політикою – її розколола "модна тема" гендеру та полеміка щодо необхідності дискусії з правоконсерваторами щодо змін в Конституції про нове визначення шлюбу. Дан оголосив, що ця тема не на часі та навіть вийшов з власної партії 1 червня 2017 року. При цьому він зберіг депутатський мандат.

У 2020 році Нікушор Дан знову оголосив про участь у виборах мера Бухареста і знову як незалежний кандидат. Щоправда, цього разу його підтримала системна політсила – "Національна ліберальна партія", побачивши в ньому противагу чинному тоді меру – представниці соціал-демократів Габріелі Фірі. Також Дана підтримав "рідний" USR.

На виборах, які відбулися у вересні 2020 року Дан набрав 42,8% голосів. Це вистачило для підсумкової перемоги, Фіря взяла лише 37,97 %. Таким чином, Нікушор Дан став мером столиці Румунії.

Мер Бухареста

За час перебування на посаді Нікушор Дан проявив себе як відповідальний політик, який намагається уникати відкритих конфліктів, але при цьому діє наполегливо та системно, не погоджуючись на сумнівні компроміси.

Дан навів порядок з міськими фінансами, розпочав боротьбу з корупцією та позбавив впливу численних "рішал" і "кумів", не боявся ліквідовувати муніципальні компанії, якщо бачив, що їх неможливо реформувати і змусити працювати чесно.

Новий мер почав відновлювати міські комунікації та оновив парк громадського транспорту. Позитивні зміни в Бухаресті відчули рейтингові агентства, які покращили власні оцінки перспектив розвитку румунської столиці.

Завдяки успіхам на посаді Дан без проблем переобрався в 2024 році, здобувши 48,3% (352 734 голоси). Мер Бухареста спробував збільшити роль столиці щодо великих інфраструктурних питань і провів місцевий референдум, прагнучи збільшити міський бюджет, але зіштовхнувся з протидією уряду.



У розпал цієї "тихої війни" ситуація кардинально змінилась і Дан доволі несподівано перетворився з мера столиці Румунії на головну надію прозахідних сил усієї країни.

Надія ліберальних сил та перемога над президентом Чаду

Вибори президента Румунії відбувалися дуже драматично. У першому турі, який проходив у грудні 2024 року, переміг маргінальний прихильник Росії та фашизму Келін Джорджеску (його головною суперницею була колишня соратниця Дана по USR Єлена Ласконі).

Але незабаром з'ясувалося, що переміг Джорджеску не сам, а завдяки росіянам, які профінансували його кампанію. Також стало відомо, що кампанія Джорджеску має зв’язки з російськими терористами. Це стало підставою для скасування першого туру і дискваліфікації переможця, а ще – дуже розлютило нову владу США.



Натомість румунів підтримав ЄС, там дали зрозуміти, що демократія має захищати себе і Бухарест все зробив правильно.

У новому першому турі, який відбувся 4 травня 2025 року, знову перемогу здобув ультраправий кандидат – цього разу більш поміркований прихильник "аншлюсу Молдови" Джордже Сіміон, який набрав майже 41% голосів.

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Сіміон оголосив себе "людиною Джорджеску" і побудував кампанію від його імені. Нікушор Дан, який взагалі не планував балотуватися на скасованому першому турі, 16 грудня 2024 року оголосив про власне висунення як незалежний кандидат.

У першому турі Нікушор Дан до останнього змагався за друге місце з представником "партїі влади" Кріном Антонеску та переміг його буквально на фотофініші. Попри це, саме Дан був фаворитом другого туру, оскільки мав потенціал залучити голоси, які були віддані за Антонеску, адже "Національна ліберальна партія Румунії", яка номінувала політика, також проєвропейська, хоч і зіпсувала собі репутацію за час перебування у владі.

Другий тур, який відбувся 18 травня, ці розклади підтвердив – Нікушор Дан переміг із результатом 53,6% голосів виборців.

Відрив переможця від Сіміона склав 829,5 тисяч голосів. Останній отримав лише 46,4%. Не допомогли Сіміону навіть голоси діаспори, які стали Х-фактором у першому турі. За кордоном проголосувало 1,63 мільйона румунів, які віддали 55,9% голосів Сіміону і 44,1% голосів Дану.

У розпал голосування Сіміон спробував отримати "дострокову перемогу" і самопроголосив це в соцмережах, але "трампізм не пройшов". Політик у своєму пості в Х на впізнав прапор власної країни та оголосив, що є президентом африканської держави Чад, яка має схожий прапор, але не настільки, щоб його плутати з прапором батьківщини.



Також Сіміон оголосив про мобілізацію виборців для "захисту результатів", але по мірі того, як завершувався підрахунок голосів, зрозумів, що "силовий варіант" не вийде, а тому примирився з реальністю та привітав Дана з перемогою.

Крім політичного опонента мера Бухареста привітали також і тисячі румунів, які вийшли на вулиці після звавершення голосування і оголошення перших результатів. Одним із перших іноземних керівників держав, що привітав Нікушора Дана з перемогою, був український лідер Володимир Зеленський. Він зробив це вже після опрацювання понад 98% протоколів виборчих дільниць, коли стало зрозуміло, що Сіміону не наздогнати Дана.

Вітаю Нікушора Дана з історичною перемогою на президентських виборах у Румунії. Для України – як сусіда й друга – важливо мати надійного партнера в особі Румунії. І ми впевнені, що саме так і буде. Працюючи разом, ми можемо зміцнити і наші країни, і нашу Європу. Ми завжди з великою повагою будемо ставитися до Румунії та її народу, особливо зважаючи на підтримку, яку ми одержали в найважчий період нашої історії. Дорогі румуни, ви завжди можете розраховувати на Україну як на доброго сусіда й партнера. Ми здатні подолати будь-які виклики, якщо будемо єдиними та сильними,

– написав президент Зеленський румунською, англійською та українською мовою.

Україні та ЄС можна видихати?

Чому так радіють ЄС і Зеленський? Відповідь проста – тепер можна офіційно видихнути. Бо Нікушор Дан – проєвропейський кандидат, який також прихильний і до України.

Політична програма майбутнього президента Румунії передбачає збереження членства країни в ЄС і НАТО, зокрема, він виступає за поглиблення і зміцнення цих зв'язків.

Дан є прихильником поступового збільшення військового бюджету Румунії та вважає необхідним і реалістичним досягнення показнику 3,5% ВВП до 2030 року.

Він виступає за розміщення додаткових сил НАТО в регіоні, а також підтримує курс чинного президента Клауса Йоганніса на збереження військової та гуманітарної допомоги Україні. Проти чого був Сіміон.

Ба більше, Дан вважає надання допомоги Україні критичним для безпеки всього східного флангу Європи.

Нікушор Дан є прихильником співпраці з Молдовою, а не її загарбання, підтримує проєвропейські сили в Кишиневі, виступає проти радикальних сценаріїв швидкого об'єднання, про які мріяв Сіміон.

У внутрішній політиці Дан наполягає на модернізації країни, він є прихильником діджиталізації державних послуг, проведенні судової реформи, зменшенню бюрократії, прозорості бюджету, реформ освіти та екології.

Дан підтримує гендерну рівність, інклюзивну освіту та права меншин. При цьому не робить гучних заяв, підтверджуючи статус поміркованого політика. Це все дає надію, що Румунія залишиться другом України та відповідальним партнером для Києва та Брюсселя.