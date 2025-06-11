Серед гостей буде новий президент Румунії Нікушор Дан. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його офіс.

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Що відомо про візит Дана до Одеси

Із 2023 року існує формат зустрічей Україна – Південно-Східна Європа. Це регіональна платформа для підтримки України та боротьби з наслідками кривавої війни. До заходу долучаються лідери країн, які зацікавлені в перемозі України та її становленні як європейської держави. Новообраний президент Румунії Нікушор Дан також приїде до Одеси на зустріч.

Своїм візитом Дан хоче підтвердити зобов'язання Румунії підтримувати Україну далі на всіх рівнях. Він також долучиться до становлення миру і відбудови України після війни.

Під час своєї поїздки до Одеси президент Нікушор Дан також візьме участь у тристоронній зустрічі Румунія – Молдова – Україна, під час якої він обговорить зі своїми колегами найважливіші проєкти взаємоз'єднання, зокрема енергетичну інфраструктуру, процес вступу до ЄС та співпрацю у забезпеченні безпеки,

– повідомляє пресслужба офісу президента Румунії.

До Одеси також президент Сербії Александр Вучич. Він пробуде в Україні один день та візьме участь у саміті. Вучич вперше здійснює візит до України з початку повномасштабної війни.

Очікується, що на саміт в Одесу приїдуть прем'єр-міністр Хорваті Андрій Пленкович і президентка Молдови Мая Санду.