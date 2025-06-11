Варто зауважити, що цей візит Вучича до України є першим від початку російського повномасштабного вторгнення. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу сербського президента.

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Що відомо про візит Вучича до України

Сербські ЗМІ повідомляють, що саміт Україна – Південно-Східна Європа відбудеться в Одесі.

Зазначимо, що цей візит Вучича, на відміну від інших, не був анонсований. У зв'язку з цим сербська громадськість дізналася про нього лише після від'їзду президента.

Варто зауважити, що лідер Сербії Вучич разом зі словацьким прем’єром Робертом Фіцо стали єдиними гостями на рівні лідерів з Європи російського диктатора Владіміра Путіна на урочистостях у Москві до Дня перемоги 9 травня.

Окрім цього, Сербія не приєдналася до санкцій Європейського Союзу проти Росії через її вторгнення в Україну, а сербські офіційні особи продовжують підтримувати контакти з Москвою. Водночас Вучич запевняє, що не підтримує тісних зв’язків з Путіним.