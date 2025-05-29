Так служба зовнішньої розвідки України повідомляє, що сербські компанії продають снаряди, використовуючи схему фальшивих сертифікатів кінцевого користувача і країн-посередників, передає 24 Канал.

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Що відомо

Такими країнами найчастіше є держави НАТО, насамперед Чехія, Польща, Болгарія. Також залучені країни Африки.

Розвідка окупантів зазначає, що сербські підприємства поставили українцям сотні тисяч снарядів для РСЗВ і гаубиць, а також мільйони патронів для стрілецької зброї.

До схеми залучені найбільші компанії сербського ВПК, зокрема Yugoimport SDPR, Zenitprom, Krusik, Sofag, Reyer DTI, Sloboda, Prvi Partizan та інші.

До слова, минулого року влітку видання FT писало, що з 2022 року Україна отримала сербські боєприпаси на 800 мільйонів євро. До слова, Белград неодноразово наголошував, що не є стороною війни в Україні. Водночас президент країни Александар Вучич казав, що не проти, аби його країна продавала снаряди посередникам, які відправляють їх до Києва.