Від початку повномасштабного вторгнення Росії обсяг експорту боєприпасів із Сербії до України через треті сторони становив близько 800 мільйонів євро. Президент Сербії Александр Вучич підтвердив цю суму, зазначивши, що продаж боєприпасів важливий для економічного відродження країни.

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Що відомо про передачу боєприпасів від Сербії до України

Росія отримала "ніж у спину" від своєї союзниці на Балканах. Дружня до країни-агресорки Сербія продає боєприпаси країнам Заходу, які потім постачають їх до України.

За інформацією видання, від початку повномасштабного вторгнення Росії обсяг експорту боєприпасів із Сербії в Україну через треті сторони становив близько 800 мільйонів євро. Цю суму підтвердив президент Сербії Александр Вучич.

Це частина нашого економічного відродження, і це важливо для нас. Так, ми експортуємо наші боєприпаси. Ми не можемо експортувати в Україну або в Росію... але в нас було багато контрактів з американцями, іспанцями, чехами та іншими. Що вони з цим роблять у кінцевому підсумку – це їхня робота,

– наголосив президент Сербії.

Як Захід віддаляв Вучича від Путіна

Західні дипломати зазначають, що США та Європа роками працювали над тим, щоб віддалити Вучича від Путіна. Посол США Крістофер Хілл, який прибув до Белграда через місяць після лютого 2022 року, відіграв ключову роль у цьому процесі. Він зумів віддалити Белград від Москви, і Вучич не зустрічався та не дзвонив Путіну багато років.

Аналітики вказують, що для Заходу підтримка України стала важливішою, ніж підштовхування Сербії до демократичних реформ.

"Вучич замовчує, що підтримка України є, але не пряма… Він каже розмито. Очевидно, що він не хоче визнавати цього. Він хоче, щоб його ультраправі були задоволені, тоді як насправді Сербія надавала Україні масштабну допомогу", – зазначає науковець Інституту гуманітарних наук у Відні Іван Вейвода.

Зауважимо, що інформація про використання українськими військовими сербських боєприпасів з'явилася ще у 2023 році. Зокрема, повідомлялося, що ЗСУ застосовують сербські реактивні ракети калібру 122-мм нового зразка ER Grad 2000, що викликало істерику у російських пропагандистів, які вважають Сербію своєю союзницею на Балканах.