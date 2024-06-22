С начала полномасштабного вторжения России объем экспорта боеприпасов из Сербии в Украину через третьи стороны составил около 800 миллионов евро. Президент Сербии Александр Вучич подтвердил эту сумму, отметив, что продажа боеприпасов важна для экономического возрождения страны.

Смотрите также Правительство Словакии назвало передачу МиГ-29 Украине "диверсией" и требует расследования

Что известно о передаче боеприпасов от Сербии в Украину

Россия получила "нож в спину" от своей союзницы на Балканах. Дружественная стране-агрессору Сербия продает боеприпасы странам Запада, которые затем поставляют их в Украину.

По информации издания, с начала полномасштабного вторжения России объем экспорта боеприпасов из Сербии в Украину через третьи стороны составил около 800 миллионов евро. Эту сумму подтвердил президент Сербии Александр Вучич.

Это часть нашего экономического возрождения, и это важно для нас. Так, мы экспортируем наши боеприпасы. Мы не можем экспортировать в Украину или в Россию... но у нас было много контрактов с американцами, испанцами, чехами и другими. Что они с этим делают в конечном итоге – это их работа,

– подчеркнул президент Сербии.

Как Запад отдалял Вучича от Путина

Западные дипломаты отмечают, что США и Европа годами работали над тем, чтобы отдалить Вучича от Путина. Посол США Кристофер Хилл, который прибыл в Белград через месяц после февраля 2022 года, сыграл ключевую роль в этом процессе. Он сумел отдалить Белград от Москвы, и Вучич не встречался и не звонил Путину много лет.

Аналитики указывают, что для Запада поддержка Украины стала важнее, чем подталкивание Сербии к демократическим реформам.

"Вучич умалчивает, что поддержка Украины есть, но не прямая... Он говорит размыто. Очевидно, что он не хочет признавать этого. Он хочет, чтобы его ультраправые были довольны, тогда как на самом деле Сербия оказывала Украине масштабную помощь", – отмечает ученый Института гуманитарных наук в Вене Иван Вейвода.

Заметим, что информация об использовании украинскими военными сербских боеприпасов сербских боеприпасов появилась еще в 2023 году. В частности, сообщалось, что ВСУ применяют сербские реактивные ракеты калибра 122-мм нового образца ER Grad 2000, что вызвало истерику у российских пропагандистов, которые считают Сербию своей союзницей на Балканах.