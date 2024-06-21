Государственный секретарь Министерства обороны Словакии Игорь Мелихер утверждает, что передача Украине словацких средств ПВО поставила под угрозу воздушное пространство Словакии и жизни ее граждан.
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Правительство Словакии назвало своих предшественников "диверсантами"
Госсекретарь МО Словакии заявил, что "Надь предал Словакию".
Министерство обороны подает уголовную жалобу по подозрению в совершении преступления диверсии, государственной измены, злоупотреблении властью и невыполнении фидуциарных обязанностей,
– заявил он.
Он также сказал, что правительство Эдуарда Гегера, которое распорядилось передать Украине МиГ-29, было переходным, а потому имело ограниченные полномочия принимать внешнеполитические решения.
Между тем бывший министр обороны Надь утверждает, что передача самолетов и ПВО не была правонарушением и заявил, что принял бы такое же решение еще раз.
- Напомним, что весной 2023 года правительство Словакии, которое тогда возглавлял Эдуард Гегер, передало Украине 13 истребителей МиГ-29 и компоненты системы противовоздушной обороны "Куб".
- Оппозиционеры очень критиковали это решение и заявляли, что временное правительство Гегера не имело полномочий передавать Украине МиГи, потому что это внешнеполитический вопрос.
- Новое правительство под руководством премьер-министра Роберта Фицо сделало резкий поворот в политике после того, как пришло к власти в октябре 2023 года, и прекратило военные поставки в Украину. Хотя и позволило продолжить коммерческие поставки.