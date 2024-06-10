Об этом сообщает The Slovak Spectator. По данным избирательной комиссии, оппозиционная партия PS во главе с Михалом Шимечкой набрала 27,81% голосов. Таким образом она одержала победу на вышеупомянутых гонках.

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Партия Фицо проиграла выборы

Согласно информации, которую обнародовали словацкие СМИ, партия Фицо заняла второе место, получив 24,76%. Однако результат на выборах является успехом как для PS, так и для Smer-SD. В новом Европарламенте PS будет иметь шесть евродепутатов, а Smer – пять.

Также отмечается, что ультраправая партия "Республика" во главе с депутатом Европарламента Миланом Уриком заняла третье место с 12,53%. Такой показатель она смогла получить даже несмотря на то, что не представлена в парламенте страны.

А вот партия новоизбранного президента Петера Пеллегрини HLAS заняла четвертое место, набрав лишь 7,18%. Таким образом HLAS получил одно место в Европарламенте, а Республика увеличила количество своих мест до двух.

В частности, сообщается, что оппозиционное Христианско-демократическое движение набрало 7,14%. Партия больше не будет иметь двух мест в парламенте, как это было в течение 2019-2024 годов, а будет иметь всего лишь одно.

Интересным является то, что партия "Фидес" венгерского премьер-министра Виктора Орбана, который разделяет позицию Фицо по Украине, также потерпела значительное поражение на выборах в Европарламент. Она получила худший в своей истории результат. После подсчета 98,48% голосов, "Фидес" – KDNP набрала 44,52% голосов, что позволило партии претендовать на 11 мандатов в Европарламенте.

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