Словацкий премьер, который еще выздоравливает после покушения, дал неутешительный прогноз относительно отношений России и Запада.

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Эскалация не за горами

Политик обвинил крупные западные демократии в том, что они совсем не способствуют установлению мира, а наоборот усиливают напряжение в отношениях с Москвой. Именно так прокомментировал Фицо согласие ряда стран на использование Украиной их оружия для атак на Россию.

Премьер отметил, что это решение обязательно приведет к эскалации между Западом и Россией.

Как премьер-министр Республики Словакия, я не буду втягивать Словакию ни в какие подобные военные приключения и в пределах наших малых словацких возможностей, я сделаю все, чтобы мир стал приоритетом перед войной,

– подчеркнул Фицо.

Более 10 стран дали согласие на использование своего оружия по России. Среди них – Великобритания, Франция, Канада, Финляндия, Польша, Литва, Эстония, Латвия, Нидерланды, Швеция и Чехия.

Соответствующее разрешение предоставили также и США. Вашингтон установил ограничения на оружие, которое Киев может использовать по России.

По сообщению СМИ, Париж в свою очередь мог дать согласие на удары по России дальнобойными ракетами Storm Shadow/SCALP по российской территории. Эммануэль Макрон отмечал, что Украина должна иметь возможность нейтрализовать базы, с которых оккупанты запускают ракеты.

Первой разрешение на удары своим оружием предоставила Великобритания.

СМИ считают, что канцлер Германии Олаф Шольц близок к тому, чтобы последовать примеру десятка стран, которые расширили возможности для применения своего вооружения, переданного Украине.