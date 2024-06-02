Такая риторика президента Франции рассматривается как разрешение на использование Storm Shadow/SCALP. Об этом на условиях анонимности сказал журналистам офицер военной авиации.

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Разрешила ли Франция бить Storm Shadow/SCALP по России

Издание отметило, что Великобритания и Франция, которые поставляют Украине совместно созданные крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow и SCALP (французский аналог), прямо не ограничили их использование. Радиус действия этих ракет может достигать 250 километров.

На прошлой неделе Эммануэль Макрон заявил: "Мы должны позволить [Украине] нейтрализовать военные объекты, с которых запускаются ракеты, и, по сути, военные объекты, с которых атакуют Украину".

Офицер военной авиации отметил, что такая риторика рассматривается как разрешение на использование Storm Shadow/SCALP. По его словам, теперь Силы обороны могут наносить по аэродромам Курской и Белгородской областей, которые граничат с Украиной.

Однако такие операции будут ограничены с точки зрения того, что они могут достичь. Дело в том, что украинские Су-24, которые оснащены этими крылатыми ракетами, должны будут приблизиться к российской границе для запуска. Это делает самолеты уязвимыми для вражеских систем ПВО. F-16 лучше оснащены для таких задач.

Во время пресс-конференции в Стокгольме Владимир Зеленский заявил: "Я не знаю, будут ли ограничения на использование этих самолетов над небом России. Я думаю, что использование любого западного вооружения по территории России это вопрос времени".