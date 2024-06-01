Напомним, что теперь Украина может использовать оружие от США для атак в районах России, которые граничат с Харьковской областью. В то же время главы комитетов Палаты представителей считают, что такое разрешение стоило предоставить еще до наступления России.

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Конгрессмены требуют снятия ограничений с Украины на удары по территории России

США частично сняли запрет для Украины на использование американского оружия для ударов по целям на территории России. Теперь Украина может использовать это оружие в районах России, граничащих с Харьковской областью.

В то же время главы комитетов Палаты представителей Майк Макколла, Майк Роджерс и Майк Тернер в совместном заявлении осудили ограничения на использование поставленных США ракет ATACMS для нанесения ударов по законным целям в глубине российской территории.

Согласно заявлению, решение о разрешении применения западного оружия должно было быть принято до недавнего наступления России на Харьков, а не после. Это, по мнению конгрессменов, привело к тому, что Украина не смогла принять соответствующие меры в ответ и была вынуждена наблюдать за подготовкой российских войск к неизбежному нападению через ее границу.

Более того, сообщив прессе, что отмена политики распространяется только на определенные виды оружия, предоставленные США, на ограниченной территории России, администрация телеграфировала России, как именно эффективно адаптироваться к этому изменению политики, тем самым снизив военную эффективность решения,

– говорится в заявлении.

Конгрессмены настаивают, что для победы в войне Украине нужно позволить использовать предоставленное США оружие против любых законных военных целей на территории России, а не только вдоль границы под Харьковом.

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