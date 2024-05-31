Об этом в эфире телемарафона заявил директор по вопросам Европы Совета нацбезопасности США. Майкл Карпентер объяснил, на что именно дал разрешение Белый дом, передает 24 Канал.

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На какую территорию распространяется разрешение США

Чиновник отметил, что из соображений оперативной безопасности не хочет предоставлять слишком много деталей, чтобы не давать информацию противнику Украины. В то же время отметил, что США имеет очень надежный канал коммуникации с украинской стороной.

Это (разрешение – 24 Канал) касается участка на границе, откуда Россия ведет обстрелы. Касается всего региона на Севере, где российские силы обстреливают Украину. Ранее они могли относительно безопасно оттуда обстреливать, но теперь украинские силы могут использовать наши боеприпасы и оружие, чтобы иметь возможность вести огонь в ответ,

– подчеркнул Майкл Карпентер.

В то же время отметил, что речь не идет о применении ракет ATACMS для ударов большой дальности.

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