По состоянию на 29 мая уже 11 стран-партнеров официально сообщили, что не против использования их оружия для атак на страну-агрессора. Речь идет о Франции, Литве, Латвии, Канаде, Швеции, Эстонии, Польше, Финляндии, Чехии, Великобритании и Нидерландах. Главные заявления европейских лидеров – собрал 24 Канал.

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Что говорили европейские лидеры

Великобритания. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон во время визита в Киев заявил, что Украина имеет полное право использовать оружие, предоставленное Лондоном, для поражения целей внутри России – поскольку Россия атакует объекты Украины. По его словам, только Киев решает, как, когда и по каким целям применять британское оружие.

Польша. Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик считает, что не должно быть никаких ограничений по использованию военной техники, которую предоставляют Украине. По словам Томчика, Польша не имеет никаких возражений в этом вопросе, а также пытается убедить других партнеров.

Швеция. Министр обороны Пол Йонсон заявил, что Украина имеет право вести военные действия на территории России, если они не нарушают законов войны. Швеция поддерживает международное право и право Украины на защиту.

Франция. Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что союзники должны позволить Украине "нейтрализовать военные базы, с которых запускаются ракеты". Он уточнил, что французское оружие должно поражать только военные объекты российских захватчиков, гражданские – ни в коем случае.

Канада. Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила, что Киев может использовать переданное Оттавой вооружение для атак на Россию. По ее словам, в Канаде нет никаких условий для поставок оружия в Украину.

Чехия. Премьер Петр Фиала обсудил вопрос разрешения на удары по России с украинским коллегой Денисом Шмыгалем. Он подтвердил, что Прага разрешает использовать чешское оружие против России.

Нидерланды. Глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила, что вполне очевидно, что украинцы должны наносить удары и внутри России. Она убеждена, что это не должно быть предметом дискуссий. Политик выразила надежду, что страны, которые имеют другую позицию, изменят ее.

Финляндия. Министр обороны Финляндии Антти Хаккянен еще в феврале заявил, что Украина может использовать предоставленное оружие для атак по территории России. В Хельсинки не устанавливали никаких запретов при передаче военной помощи. Украина имеет возможность сама решать этот вопрос.

Эстония. Министр обороны Ханно Певкур отметил, что страны-партнеры, которые передают Украине дальнобойное оружие, должны также дать разрешение на удары по военным объектам в России. Он объяснил это тем, что наше государство должно иметь все возможности для защиты себя и своего народа.

Латвия. Президент Эдгарс Ринкевичс призвал западных союзников снять ограничения на применение Украиной переданного оружия по военным целям на территории России. Его страна – "за".

Литва. Министр иностранных дел Габриелюс Ландсбергис говорит, что партнеры должны снять ограничения на использование оружия, поставляемого в Украину, и дать Украине больше свободы для нанесения ударов по целям в России.

Кто может позволить следующий

Неоднозначной остается позиция Германии. Канцлер Олаф Шольц во время совместной пресс-конференции с президентом Франции заявил, Украина должна использовать предоставленное ей оружие в рамках существующих правил и это "всегда должно быть в рамках международного права". Канцлер также отметил, что Германия и Франция "предоставили Украине разное оружие". То есть слова Шольца не дают прямого ответа.

Кроме этого, Украина направила в США запрос на разрешение бить американским оружием по России. Западные СМИ пишут, что президент Джо Байден, вероятно, может согласовать просьбу в ответ на поставку Китаем России передовых технологий.

Резолюция парламентской резолюции НАТО

В декларации, принятой Парламентской ассамблеей НАТО в конце весенней сессии в Софии 27 мая, есть призыв снять ограничения для Украины в отношении ударов западным оружием. Объясняется это правом Украины на самооборону, которое включает поражение законных целей за пределами нашего государства.

За соответствующее решение выступили Франция, Нидерланды, Эстония, Литва, Польша, Швеция, США, Великобритания. Против резолюции выступала, в частности, Италия, однако в конце концов поддержала документ. За финальное решение не голосовали Венгрия и один из один из депутатов от "Альтернативы для Германии".