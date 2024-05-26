Об этом он заявил в комментарии журналистам. Глава Минобороны Швеции также добавил, что Украина подвергается неспровоцированной и незаконной агрессивной войне со стороны России, поэтому имеет право наносить ответные удары.

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В то же время глава Минобороны Швеции прямо не ответил, позволяет ли наносить удары по территории России западным оружием.

Согласно международному праву, Украина имеет право защищаться военными действиями, направленными на территорию противника, если они соответствуют законам войны. Швеция поддерживает международное право и право Украины на защиту,

– заявили в Швеции.

В СМИ также добавили, что "границы Украины должны определяться международным правом, а не самоограничениями союзников, которые стоят жизни украинцам".