Сейчас Украина может бить по территории России, однако только собственным оружием. Разрешение на применение западного вооружения значительно облегчило бы работу Вооруженных Сил.

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Удары по России блокируются

Владимир Зеленский отметил, что Киев ведет переговоры с международными партнерами о том, чтобы их оружием наносить удары по российской военной технике на границе и дальше внутри России. Однако никаких сдвигов по состоянию на сейчас нет.

Пока ничего положительного нет,

– сказал он.

Соединенные Штаты сопротивляются призыву Украины предоставить разрешение на использование американских ракет по международно признанной территории России. Это отражает беспокойство Запада относительно риска эскалации и желание победы Киева одновременно.

Добавим, что во время последнего брифинга глава Пентагона Ллойд Остин отказался отвечать, предоставят ли США разрешение на сбивание российских самолетов на территории России американским оружием.

Что известно о запрете