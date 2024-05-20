Сейчас Украина может бить по территории России, однако только собственным оружием. Разрешение на применение западного вооружения значительно облегчило бы работу Вооруженных Сил.
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Удары по России блокируются
Владимир Зеленский отметил, что Киев ведет переговоры с международными партнерами о том, чтобы их оружием наносить удары по российской военной технике на границе и дальше внутри России. Однако никаких сдвигов по состоянию на сейчас нет.
Пока ничего положительного нет,
– сказал он.
Что известно о запрете
- Украина обратилась к администрации Джо Байдена с просьбой помочь определить цели в России, по которым Киев мог бы нанести удар собственным оружием. В то же время Украина попросила снять ограничения на использование предоставленного американского оружия по военным объектам на территории страны-агрессора.
- В частности, известно, что США предоставили Украине ATACMS только при условии, что наше государство не будет применять их для ударов по России. Это условие должно уменьшить вероятность прямого противостояния США и России.
- Во время визита в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что Вашингтон в целом не против ударов по России. США не могут поощрять к ударам за пределами украинской территории – как пояснил Блинкен, решение остается за Украиной.