Сейчас Украина может бить по территории России, однако только собственным оружием. Разрешение на применение западного вооружения значительно облегчило бы работу Вооруженных Сил.

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Удары по России блокируются

Владимир Зеленский отметил, что Киев ведет переговоры с международными партнерами о том, чтобы их оружием наносить удары по российской военной технике на границе и дальше внутри России. Однако никаких сдвигов по состоянию на сейчас нет.

Пока ничего положительного нет,
– сказал он.

Соединенные Штаты сопротивляются призыву Украины предоставить разрешение на использование американских ракет по международно признанной территории России. Это отражает беспокойство Запада относительно риска эскалации и желание победы Киева одновременно.

Что известно о запрете

  • Украина обратилась к администрации Джо Байдена с просьбой помочь определить цели в России, по которым Киев мог бы нанести удар собственным оружием. В то же время Украина попросила снять ограничения на использование предоставленного американского оружия по военным объектам на территории страны-агрессора.
  • В частности, известно, что США предоставили Украине ATACMS только при условии, что наше государство не будет применять их для ударов по России. Это условие должно уменьшить вероятность прямого противостояния США и России.
  • Во время визита в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что Вашингтон в целом не против ударов по России. США не могут поощрять к ударам за пределами украинской территории – как пояснил Блинкен, решение остается за Украиной.