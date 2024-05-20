Наразі Україна може бити по території Росії, проте лише власною зброєю. Дозвіл на застосування західного озброєння значно полегшив би роботу Збройних Сил.

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Удари по Росії блокуються

Володимир Зеленський зазначив, що Київ веде переговори з міжнародними партнерами про те, щоб їхньою зброєю завдавати ударів по російській військовій техніці на кордоні та далі всередині Росії. Проте ніяких зрушень станом на зараз немає.

Поки нічого позитивного немає,

– сказав він.

Сполучені Штати чинять опір закликам України надати дозвіл на використання американських ракет по міжнародно визнаній території Росії. Це відображає занепокоєння Заходу щодо ризику ескалації і бажання перемоги Києва водночас.

Додамо, що під час останнього брифінгу голова Пентагону Ллойд Остін відмовився відповідати, чи нададуть США дозвіл на збиття російських літаків на території Росії американською зброєю.

Що відомо про заборону