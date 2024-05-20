Наразі Україна може бити по території Росії, проте лише власною зброєю. Дозвіл на застосування західного озброєння значно полегшив би роботу Збройних Сил.

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Удари по Росії блокуються

Володимир Зеленський зазначив, що Київ веде переговори з міжнародними партнерами про те, щоб їхньою зброєю завдавати ударів по російській військовій техніці на кордоні та далі всередині Росії. Проте ніяких зрушень станом на зараз немає.

Поки нічого позитивного немає,
– сказав він.

Сполучені Штати чинять опір закликам України надати дозвіл на використання американських ракет по міжнародно визнаній території Росії. Це відображає занепокоєння Заходу щодо ризику ескалації і бажання перемоги Києва водночас.

Що відомо про заборону

  • Україна звернулася до адміністрації Джо Байдена з проханням допомогти визначити цілі в Росії, по яких Київ міг би завдати удару власною зброєю. Водночас Україна попросила зняти обмеження на використання наданої американської зброї по військових об'єктах на території країни-агресорки.
  • Зокрема, відомо, що США надали Україні ATACMS лише за умови, що наша держава не застосовуватиме їх для ударів по Росії. Ця умова мала б зменшити вірогідність прямого протистояння США та Росії.
  • Під час візиту до Києва держсекретар США Ентоні Блінкен сказав, що Вашингтон загалом не проти ударів по Росії. США не можуть заохочувати до ударів за межами української території – як пояснив Блінкен, рішення лишається за Україною.