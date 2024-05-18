Подібне прохання з'явилося в час, коли Росія отримала найбільші територіальні здобутки в Україні за майже 18 місяців у північно-східній частині Харківської області. Зауважимо, що станом на сьогодні Україна не може бити по території Росії американською зброєю.

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Стурбовані можливою ескалацією

The Wall Street Journal пише, що за даними деяких американських посадовців, запит України, який був зроблений минулого тижня та стосується ударів американською зброєю по цілях у Росії, станом на сьогодні розглядається.

Якщо США погодяться на такі зміни, це може означати серйозну зміну політики адміністрації, яка вже давно прагне зменшити ризик військової ескалації між Вашингтоном і Москвою, підтримуючи при цьому Україну.

Вони дійсно просили (США – ред.) про допомогу, щоб завдати удару по Росії. Це не стосувалося конкретної системи озброєнь, а додаткової допомоги в завдаваннях удару по росіянах,

– генерал ВПС США Сі Кей Браун.

Надмірне перевантаження для ЗСУ

Видання стверджує, що напад Росії на Харківщину на початку цього місяця змусив Україну відвернути війська і ресурси з інших частин країни, що призвело до збільшення навантаження на і без того перевантажені сили, які з нетерпінням очікують додаткову зброю від США.

Речник Білого дому заявив, що нинішня політика США не підтримує надання такої допомоги у виборі цілей або використання американської зброї на території Росії: "Ми не заохочуємо і не дозволяємо здійснювати атаки на території Росії, що є нашою давньою політикою".

Як наголошує WSJ, Сполучені Штати надали ракетні комплекси класу "земля-земля" та інші системи озброєнь ATACMS за умови, що вони не будуть використовуватися для завдавання ударів по цілях на території Росії.

Це застереження, на яке Україна погодилася як на умову отримання зброї, мало на меті зменшити ризик переростання конфлікту у пряме зіткнення між США та Росією.

Росія вже "застерігала" США

Ще у вересні 2022 року МЗС Росії попередило, що США "перетнуть червону лінію" і будуть вважатися "прямою стороною конфлікту" в очах Кремля, якщо поставлять Києву ракети більшої дальності.

Втім, після цього країна-агресорка вже звернулася до Північної Кореї за балістичними ракетами, а до Ірану – за безпілотниками, і використовувала цю зброю для посилення атак на українську інфраструктуру.

Станом на сьогодні Росія перекидає сили й засоби на північний схід України з безпечної території поблизу, посилюючи атаки в Харківській області.

Сенатори США розійшлись в думках

Під час пресконференції в Києві державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що США не заохочують удари американською зброєю за межами України, але Україна повинна сама ухвалити рішення щодо того, як вона збирається вести цю війну.

Сенатор-демократ Річард Блументаль не виключає, що удари по деяких російських цілях можуть бути виправдані. Зокрема, сенатор-республіканець Джон Корнін каже, що заборона на використання американської зброї на території Росії є помилковою.

На мій погляд, адміністрація Байдена, на жаль, намагається керувати на мікрорівні, тим, як Україна захищається. Так само зараз вони намагаються мікрокерувати тим, як Ізраїль захищається від ХАМАСу,

– сказав він.

Натомість сенаторка-демократка Теммі Дакворт вважає, що зняття заборони на використання американської зброї за межами України не на часі, натомість треба надсилати Україні більше підтримки і якомога швидше.

Що кажуть в ISW

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що заборона США та інших країн Заходу бити по території Росії їхньою зброєю допомогла створити у прикордонних областях агресорки певні укриття.

Звідти російська авіація може завдавати планерувальних бомбових і ракетних ударів по українських позиціях і населених пунктах. Крім цього, Росія має можливість накопичувати війська та техніку перед тим, як вступити в бій.

Речниця Міністерства оборони США Сабріна Сінгх 16 травня заявила, що адміністрація Байдена не змінила своєї позиції щодо заборони, оскільки зброя "має бути використана для звільнення тимчасово окупованих територій".