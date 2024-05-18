У ISW вважають, що заборона бити по території Росії серйозно підриває здатність України захищатись. Зокрема, й у Харківській області.
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Росія може накопичувати війська та техніку
Заборона США та інших країн Заходу бити по території Росії їхньою зброєю допомогла створити у прикордонних областях агресорки певні укриття. Звідти російська авіація може завдавати планеруючих бомбових і ракетних ударів по українських позиціях і населених пунктах.
Крім цього, Росія має можливість накопичувати війська та техніку перед тим, як вступити в бій.
Представники США знову підтвердили небажання Білого дому використовувати надану США зброю для ударів по військових цілях у Росії.
Речниця Міністерства оборони США Сабріна Сінгх 16 травня заявила, що адміністрація Байдена не змінила своєї позиції щодо заборони. Там вважають, що західна зброя має бути використана для звільнення тимчасово окупованих територій.
В ISW пояснили, чому заборона США бити по Росії некоректна
- З самого початку повномасштабного вторгнення США наклали вето на удари американською зброєю по території Росії. Аналітики вважають, що така політика Вашингтона обмежує здатність України захищатися.
- Американське вето на удари по Росії суттєво перешкоджає українському успіхові на фронті. В Інституті вивчення війни вказали на алогічність позиції Вашингтона.
- 15 травня під час візиту до Києва держесекретар США Ентоні Блінкен на запитання журналістів, чи може Україна використовувати американську зброю для ударів по Росії, ухилився від прямої відповіді. Посадовець заявив, що Вашингтон загалом не підтримує атак на Росію, однак визнав, що Україна має сама вирішувати, як вести війну. Отже, прямого ствердження про те, що США забороняють бити по країні – агресорці своїм озброєнням, від Блінкена не прозвучало.