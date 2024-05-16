Американське вето на удари по Росії суттєво перешкоджає українському успіхові на фронті. В Інституті вивчення війни вказали на алогічність позиції Вашингтона.

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Американська палиця в українські колеса

15 травня під час візиту до Києва держесекретар США Ентоні Блінкен на запитання журналістів, чи може Україна використовувати американську зброю для ударів по Росії, ухилився від прямої відповіді. Посадовець заявив, що Вашингтон загалом не підтримує атак на Росію, однак визнав, що Україна має сама вирішувати, як вести війну. Отже, прямого ствердження про те, що США забороняють бити по країні – агресорці своїм озброєнням, від Блінкена не прозвучало.

Втім, Politico переконує, що політика Байдена щодо вето на удари зброєю США по території Росії не змінилася. У Білому домі наполягають, що їхня військова допомога має слугувати для оборони, а не для наступальних операцій. Саме тут аналітики Інституту вивчення війни бачать нестикування.

Адже, наприклад, українська операція з удару по системах у Росії, які безпосередньо підтримують наступальні наземні операції окупантів на півночі Харківської області, за своєю суттю була б оборонною, і характеризувати таку спробу як "наступ" було б некоректно, вважають експерти.

В ISW оцінили, що обмеження від США фактично розв'язало руки росіянам. Адже вони безпроблемно можуть завдавати авіаударів по Україні з власного прикордоння, не побоюючись отримати відповідь. Крім того, на прикордонних територіях Росії окупанти можуть вільно скупчуватися перед початком бойових дій.

"Така політика США серйозно підриває здатність України захищатися від російської агресії", – підкреслили в Інституті вивчення війни.

Зазначимо, що 15 травня Комісія наголосила, що США повинні "не тільки дозволити, але й заохотити" українські сили завдавати ударів по російських силах, які ведуть вогонь і зупиняються в прикордонних районах Росії у рамках наступальної операції на півночі Харківщини.

Довідка: Гельсінська комісія США – комісія з питань безпеки та співробітництва в Європі, є незалежною урядовою агенцією США, створеною Конгресом у 1975 році для моніторингу та заохочення дотримання Гельсінських угод та інших зобов'язань Організації з безпеки та співробітництва. в Європі (ОБСЄ).

Нагадаємо, що Британія першою дозволила Збройним Силам України бити своєю зброєю по території Росії.