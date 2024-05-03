Під час візиту до Києва 3 травня міністр закордонних справ Британії Девід Камерон повідомив, що Лондон надасть три мільярди фунтів стерлінгів щорічної військової допомоги Україні. За його словами, Британія надаватиме подібну допомогу "скільки це буде потрібно".

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Україна має право на захист

Камерон розповів, що Британія буде надавати три мільярди фунтів стерлінгів щороку стільки, скільки буде необхідно. Також він зазначив, що Лондон поки що вичерпав усе обладнання, що міг надати терміново. Він також додав, що цей пакет допомоги був найбільшим з тих, що надавала Велика Британія досі.

Найголовніше з заяви Камерона – це те, що Україна має повне право використовувати зброю, надану Лондоном, для нанесення ударів по цілях всередині Росії. За його словами, лише Київ вирішує, як, коли і по яких цілях застосовувати британську зброю.

Україна має на це право. Подібно до того, як Росія завдає удару по цілям в глибині України, цілком зрозуміло, чому Україна відчуває потребу переконатися, що вона може захиститись,

– сказав Камерон.

Що ще відомо про допомогу Британії Україні