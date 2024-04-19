Велика Британія виділила кошти

Дійсно Лондон зараз активно співпрацює з країнами G7 у сфері відновлення та захисту української енергосистеми.

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Велика Британія активізує зусилля з підтримки України і виділила майже 150 мільйонів франків на зміцнення енергетичного сектора України,

– сказав постійний представник Великої Британії при ОБСЄ Ніл Голланд.

На його погляд, Росія навмисно завдає систематичних ударів по енергетиці України. Це змусило нас використовувати резервні джерела живлення. Гуманітарна ситуація у прифронтових територіях теж погіршилася через перебої з водо- та електропостачанням.

Міністр енергетики Герман Галущенко раніше заявляв, що нині Україна переживає наймасштабнішу атаку з боку Росії.

Нагадаємо! Під ударом опинилися до 80% теплової генерації, половина гідрогенерації та велика кількість підстанцій.

Також нещодавно єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон підтримала думку про необхідність рішення ENTSO-E для збільшення пропускних можливостей міждержавних перетинів для імпорту електроенергії з країн Європи.