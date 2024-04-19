Допомога від Швейцарії

Враховуючи поточну фінансову ситуацію федерального уряду Швейцарії, Федеральна рада запропонувала поетапний підхід: підтримка України з бюджету міжнародного співробітництва до 2028 року становитиме 1,5 мільярда швейцарських франків.

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Швейцарія вже підтримує проєкти в Україні, спрямовані на відновлення зруйнованої цивільної інфраструктури в енергетиці, дорогах та охороні здоров’я,

– йдеться в повідомленні.

Наступний етап полягатиме у тому, що Федеральна рада у період 2029–2036 років вивчить інші джерела з яких можна отримати решту 3,5 мільярда швейцарських франків.

Цікаво! Кошти, необхідні для реконструкції в Україні, оцінюються в 486 мільярдів доларів. Ця оцінка Світового банку базується на аналізі збитків і потреб, який співфінансувала Швейцарія.