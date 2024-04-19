Помощь от Швейцарии

Учитывая текущую финансовую ситуацию федерального правительства Швейцарии, Федеральный совет предложил поэтапный подход: поддержка Украины из бюджета международного сотрудничества до 2028 года составит 1,5 миллиарда швейцарских франков.

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Швейцария уже поддерживает проекты в Украине, направленные на восстановление разрушенной гражданской инфраструктуры в энергетике, дорогах и здравоохранении,

– говорится в сообщении.

Следующий этап будет заключаться в том, что Федеральный совет в период 2029–2036 годов изучит другие источники из которых можно получить остальные 3,5 миллиарда швейцарских франков.

Интересно! Средства, необходимые для реконструкции в Украине, оцениваются в 486 миллиардов долларов. Эта оценка Всемирного банка базируется на анализе убытков и потребностей, который софинансировала Швейцария.