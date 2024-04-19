Помощь от Швейцарии
Учитывая текущую финансовую ситуацию федерального правительства Швейцарии, Федеральный совет предложил поэтапный подход: поддержка Украины из бюджета международного сотрудничества до 2028 года составит 1,5 миллиарда швейцарских франков.
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Швейцария уже поддерживает проекты в Украине, направленные на восстановление разрушенной гражданской инфраструктуры в энергетике, дорогах и здравоохранении,
– говорится в сообщении.
Следующий этап будет заключаться в том, что Федеральный совет в период 2029–2036 годов изучит другие источники из которых можно получить остальные 3,5 миллиарда швейцарских франков.
Что известно о помощи от Канады
- Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 21 марта сообщил, что Украина получила от Канады военную помощь в размере 2 миллиардов канадских долларов (около 1,44 миллиарда долларов США).
- В этом году Канада предоставит Украине новый льготный кредит в размере 400 миллионов канадских долларов, что равняется примерно 307 миллионам долларов США. Кроме того, страна планирует выделять средства на восстановление Украины.
- Кроме того, в следующие пять лет Канада будет переводить Европейскому банку реконструкции и развития 137,2 миллиона евро на проекты восстановления Украины.