Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил еще одну хорошую новость от партнеров за сегодня. Отмечается, что наше государство получило 2 миллиарда канадских долларов от Канады.
Смотрите также Канада не может передать обещанный NASAMS Украине: проблема с деньгами от США
Украина получила финансовую помощь от Канады
Канада продолжает демонстрировать свою солидарность и поддержку Украине, которая защищает свою землю от российских оккупантов. Так, наша страна-союзница предоставила финансовую помощь в размере 2 миллиардов канадских долларов.
Сообщается, что вышеупомянутая сумма эквивалентна 1,5 миллиарда долларов США.
Денис Шмыгаль отметил, что это очень важные средства, которые помогут нашему правительству финансировать дефицит. В частности, это касается социальных программ помощи украинцам.
Он также отметил, что общая сумма финансовой поддержки от Канады с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины составляет почти 7 миллиардов канадских долларов.
Украинский премьер поблагодарил Канаду за устойчивую поддержку нашего государства.
Благодарны канадскому народу и Правительству, которые остаются нашими надежными союзниками в эти сложные времена,
– добавил он.
Канада ратифицировала новое соглашение о свободной торговле с Украиной
- 20 марта 2024 года генерал-губернатор Канады Мэри Саймон подписала документ, который удостоверяет ратификацию обновленного соглашения о торговле с Украиной. Теперь украинская сторона должна провести такую же процедуру.
- Сенат Канады смог одобрить указанное соглашение только в третьем, то есть последнем, чтении. До этого, договор прошел многоэтапный путь в Палате общин.
- Должны понимать, что торговля между Украиной и Канадой была довольно активной. Однако, из-за полномасштабной войны, ситуация кардинально изменилась. Новым соглашением канадское правительство выражает свою поддержку Украине.
- Заметим, что впервые соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой было ратифицировано 1 августа 2017 года. Этот договор снизил пошлины или отменил его полностью на определенные товарные позиции.
- В сентябре 2023 года президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо провели совместную встречу в Оттаве. Во время этого визита, соглашение было обновлено и расширено.