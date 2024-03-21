Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив ще одну хорошу новину від партнерів за сьогодні. Зазначається, що наша держава отримала 2 мільярди канадських доларів від Канади.
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Україна отримала фінансову допомогу від Канади
Канада продовжує демонструвати свою солідарність та підтримку Україні, яка захищає свою землю від російських окупантів. Так, наша країна-союзниця надала фінансову допомогу у розмірі 2 мільярдів канадських доларів.
Повідомляється, що вищезгадана сума еквівалентна 1,5 мільярда доларів США.
Денис Шмигаль наголосив, що це надзвичайно важливі кошти, які допоможуть нашому Уряду фінансувати дефіцит. Зокрема, це стосується соціальних програм допомоги українцям.
Він також зазначив, що загальна сума фінансової підтримки від Канади з початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України становить майже 7 мільярдів канадських доларів.
Український прем'єр подякував Канаді за стійку підтримку нашої держави.
Вдячні канадському народу та Уряду, які залишаються нашими надійними союзниками в ці складні часи,
– додав він.
Канада ратифікувала нову угоду про вільну торгівлю з Україною
- 20 березня 2024 року генерал-губернатор Канади Мері Саймон підписала документ, який засвідчує ратифікацію оновленої угоди про торгівлю з Україною. Тепер українська сторона має провести таку ж саму процедуру.
- Сенат Канади зміг схвалити вказану угоду лише у третьому, тобто останньому, читанні. До цього, договір пройшов багатоетапний шлях у Палаті громад.
- Маємо розуміти, що торгівля між Україною та Канадою була доволі активною. Однак, через повномасштабну війну, ситуація кардинально змінилась. Новою угодою канадський уряд виражає свою підтримку Україні.
- Зауважимо, що вперше угода про вільну торгівлю між Україною та Канадою була ратифікована 1 серпня 2017 року. Цей договір знизив мито або скасував його повністю на певні товарні позиції.
- У вересні 2023 року президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо провели спільну зустріч у Оттаві. Під час цього візиту, угода була оновлена та розширена.