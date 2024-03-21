Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив ще одну хорошу новину від партнерів за сьогодні. Зазначається, що наша держава отримала 2 мільярди канадських доларів від Канади.

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Україна отримала фінансову допомогу від Канади

Канада продовжує демонструвати свою солідарність та підтримку Україні, яка захищає свою землю від російських окупантів. Так, наша країна-союзниця надала фінансову допомогу у розмірі 2 мільярдів канадських доларів.

Повідомляється, що вищезгадана сума еквівалентна 1,5 мільярда доларів США.

Денис Шмигаль наголосив, що це надзвичайно важливі кошти, які допоможуть нашому Уряду фінансувати дефіцит. Зокрема, це стосується соціальних програм допомоги українцям.

Він також зазначив, що загальна сума фінансової підтримки від Канади з початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України становить майже 7 мільярдів канадських доларів.

Український прем'єр подякував Канаді за стійку підтримку нашої держави.

Вдячні канадському народу та Уряду, які залишаються нашими надійними союзниками в ці складні часи,

– додав він.

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