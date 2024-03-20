Коли набере чинності нова угода

20 березня 2024 року генерал-губернатор Канади Мері Саймон підписала документ, який засвідчує ратифікацію оновленої угоди про торгівлю з Україною. Тепер українська сторона має провести таку ж саму процедуру.

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Сенат Канади зміг схвалити вказану угоду лише у третьому, тобто останньому, читанні. До цього, договір пройшов багатоетапний шлях у Палаті громад.

Маємо розуміти, що торгівля між Україною та Канадою була доволі активною. Однак, через повномасштабну війну, ситуація кардинально змінилась. Новою угодою канадський уряд виражає свою підтримку Україні.

Що відомо про угоду

Вперше угода про вільну торгівлю між Україною та Канадою була ратифікована 1 серпня 2017 року. Цей договір знизив мито або скасував його повністю на певні товарні позиції.

У вересні 2023 року президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо провели спільну зустріч у Оттаві. Під час цього візиту, угода була оновлена та розширена. Під спрощений режим торгівлі почали потрапляти інші сфери, зокрема інвестицій і телекомунікацій.

Цікаво, що товарообіг між Канадою та Україною у 2021 році сягнув рекордних показників і досяг орієнтовно 350 мільйонів доларів.