Кого включать до списку ВПО, які мають право на виплати

До категорій ВПО, які можуть отримувати відповідні виплати – 3 тисячі гривень для дітей та людей з інвалідністю та 2 тисячі гривень для усіх інших, планують додати:

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дітей, які влаштовані в сім’ї патронатного вихователя; патронатних вихователів; дітей, тимчасово влаштованих у сім’ю родичів, знайомих, прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу;

тяжкохворих осіб, яким не встановлено інвалідність.

Проте, якщо середньомісячний сукупний дохід на одного отримувача в сім’ї не перевищує 9 444 гривень, також пропонується включити до списку:

осіб передпенсійного віку;

осіб з інвалідністю III групи;

людей, які доглядають за дитиною до 3 років або дитиною, яка потребує догляду до 6-річного віку;

осіб, у складі сім’ї яких є діти до 18 років та/або до 23 років, які є студентами денної або дуальної форми навчання в закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти.

Кому продовжили виплати

З 1 березня для понад 670 тисяч ВПО продовжили термін отримання грошової допомоги ще на 6 місяців. До них належать найвразливіші категорії: