Кого включат в список ВПЛ, которые имеют право на выплаты

К категориям ВПО, которые могут получать соответствующие выплаты – 3 тысячи гривен для детей и людей с инвалидностью и 2 тысячи гривен для всех остальных, планируют добавить:

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детей, которые устроены в семьи патронатного воспитателя; патронатных воспитателей; детей, временно устроенных в семью родственников, знакомых, приемную семью, детский дом семейного типа;

тяжелобольных лиц, которым не установлена инвалидность.

Однако, если среднемесячный совокупный доход на одного получателя в семье не превышает 9 444 гривен, также предлагается включить в список:

лиц предпенсионного возраста;

лиц с инвалидностью III группы;

людей, которые ухаживают за ребенком до 3 лет или ребенком, который нуждается в уходе до 6-летнего возраста;

лиц, в составе семьи которых есть дети до 18 лет и/или до 23 лет, которые являются студентами дневной или дуальной формы обучения в учреждениях профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования.

Кому продлили выплаты

С 1 марта для более 670 тысяч ВПЛ продлили срок получения денежной помощи еще на 6 месяцев. К ним относятся наиболее уязвимые категории: