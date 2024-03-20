Кого включат в список ВПЛ, которые имеют право на выплаты
К категориям ВПО, которые могут получать соответствующие выплаты – 3 тысячи гривен для детей и людей с инвалидностью и 2 тысячи гривен для всех остальных, планируют добавить:
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- детей, которые устроены в семьи патронатного воспитателя; патронатных воспитателей; детей, временно устроенных в семью родственников, знакомых, приемную семью, детский дом семейного типа;
- тяжелобольных лиц, которым не установлена инвалидность.
Однако, если среднемесячный совокупный доход на одного получателя в семье не превышает 9 444 гривен, также предлагается включить в список:
- лиц предпенсионного возраста;
- лиц с инвалидностью III группы;
- людей, которые ухаживают за ребенком до 3 лет или ребенком, который нуждается в уходе до 6-летнего возраста;
- лиц, в составе семьи которых есть дети до 18 лет и/или до 23 лет, которые являются студентами дневной или дуальной формы обучения в учреждениях профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования.
Кому продлили выплаты
С 1 марта для более 670 тысяч ВПЛ продлили срок получения денежной помощи еще на 6 месяцев. К ним относятся наиболее уязвимые категории:
- пенсионеры, имеющие выплаты до 9 444 гривен;
- дети до 18 лет с тяжелой болезнью или инвалидностью;
- граждане с инвалидностью I и II группы;
- опекуны и приемные родители (их дети и в дальнейшем воспитываются в семье);
- дети-сироты и дети лишенные родительской опеки, младше 23 лет.